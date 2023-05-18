В Челябинске сексуального маньяка отправили за решетку на 15 лет

Свое наказание маньяк будет отбывать в колонии особого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 19 мая отправил за решетку сексуального маньяка, который занимался онанизмом перед учениками одной из школ в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде 15 лет и одного месяца колонии особого режима.

«Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и один месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением трудовых функций в детских, дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 10 лет. Отбывание основного наказания назначено в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что при вынесении приговора суд учел, как смягчающие обстоятельства, так и отягчающие. К первым суд отнес положительные, удовлетворительные характеристики и частичное признание вины, ко вторым — рецидив преступлений.

Инцидент произошел в марте 2022 года у одной из школ Магнитогорска. Недавно вышедший из колонии мужчина, находясь в пьяном состоянии, оголил свой половой член перед школьниками и начал мастурбировать. Мужчина до этого отбыл в колонии восемь лет за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,