18 мая 2023

В Челябинске сексуального маньяка отправили за решетку на 15 лет

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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Свое наказание маньяк будет отбывать в колонии особого режима Фото:

Челябинский областной суд 19 мая отправил за решетку сексуального маньяка, который занимался онанизмом перед учениками одной из школ в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде 15 лет и одного месяца колонии особого режима.

«Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и один месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением трудовых функций в детских, дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 10 лет. Отбывание основного наказания назначено в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что при вынесении приговора суд учел, как смягчающие обстоятельства, так и отягчающие. К первым суд отнес положительные, удовлетворительные характеристики и частичное признание вины, ко вторым — рецидив преступлений.

Инцидент произошел в марте 2022 года у одной из школ Магнитогорска. Недавно вышедший из колонии мужчина, находясь в пьяном состоянии, оголил свой половой член перед школьниками и начал мастурбировать. Мужчина до этого отбыл в колонии восемь лет за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,

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Челябинский областной суд 19 мая отправил за решетку сексуального маньяка, который занимался онанизмом перед учениками одной из школ в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, ему назначено наказание в виде 15 лет и одного месяца колонии особого режима. «Суд назначил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет и один месяц с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением трудовых функций в детских, дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях, детских учреждениях здравоохранения на срок 10 лет. Отбывание основного наказания назначено в исправительной колонии особого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что при вынесении приговора суд учел, как смягчающие обстоятельства, так и отягчающие. К первым суд отнес положительные, удовлетворительные характеристики и частичное признание вины, ко вторым — рецидив преступлений. Инцидент произошел в марте 2022 года у одной из школ Магнитогорска. Недавно вышедший из колонии мужчина, находясь в пьяном состоянии, оголил свой половой член перед школьниками и начал мастурбировать. Мужчина до этого отбыл в колонии восемь лет за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,
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