19 мая 2023

В главном вузе на Урале отказались от ежегодной акции. Скрин

В УрФУ отменили фестиваль «Ночь музеев»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
В УрФУ отменили фестиваль «Ночь музеев» Фото:

Департамент искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета (УрФУ) отменил акцию «Ночь музеев», которая проводится в Екатеринбурге ежегодно. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«К сожалению, по организационно-техническим причинам „Ночь музеев“ в УрФУ 20 мая не состоится. Коллектив организаторов приносит свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент искусствоведения и культурологии УрФУ. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге ночью с 20 на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Ради мероприятия городской транспорт будет ходить до часу ночи.

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Департамент искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета (УрФУ) отменил акцию «Ночь музеев», которая проводится в Екатеринбурге ежегодно. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения. «К сожалению, по организационно-техническим причинам „Ночь музеев“ в УрФУ 20 мая не состоится. Коллектив организаторов приносит свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент искусствоведения и культурологии УрФУ. Ответ на момент публикации новости не поступил. Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге ночью с 20 на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Ради мероприятия городской транспорт будет ходить до часу ночи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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