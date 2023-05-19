Департамент искусствоведения и культурологии Уральского федерального университета (УрФУ) отменил акцию «Ночь музеев», которая проводится в Екатеринбурге ежегодно. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«К сожалению, по организационно-техническим причинам „Ночь музеев“ в УрФУ 20 мая не состоится. Коллектив организаторов приносит свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент искусствоведения и культурологии УрФУ. Ответ на момент публикации новости не поступил.
Фестиваль «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге ночью с 20 на 21 мая. В этом году участвует 140 культурных площадок. Среди новых — Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, горнолыжный комплекс «Флюс» с ретро-вечеринкой, мэрия Екатеринбурга и ресторан быстрого питания «Вкусно — и точка». Ради мероприятия городской транспорт будет ходить до часу ночи.
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