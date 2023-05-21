Полиция проверит свердловского блогера, который на стриме избил собаку

22 мая 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Свердловчанин кулаком избил собаку, засняв это на видео Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) Булат Муратов избил свою собаку во время записи стрима. Запись с избиением питомца попала в руки зоозащитников, которые, в свою очередь, написали несколько заявлений в городскую полицию. Силовики начали проверку. «Видео, на котором Булат Муратов во время стрима бьет собаку, выложили в соцсетях горожане. На записи видно, как через несколько секунд после начала эфира свердловчанин начал избивать собаку. Зоозащитники написали заявление в городское отделение полиции №17. Сам Муратов утверждает, что видео было снято несколько месяцев назад „на спор с другом“. В полиции заявили, что по данному факту организована проверка», — пишет 66.RU. Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, будучи уроженцем Нижнего Тагила, обратился к силовикам. Соответствущее обращение он выложил в своем telegram-канале. «Пользуясь моментом и тем, что я сам коренной тагильчанин, хочу обратиться к начальнику городской полиции: «Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите, пожалуйста, видео. Надеюсь, полиция проведет нормальную проверку в отношении этого товарища», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что свердловский живодер избил собаку бейсбольной битой. Инцидент произошел в Первоуральске. Местные жители побои животного зафиксировали на видео. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Нижнего Тагила (Свердловская область) Булат Муратов избил свою собаку во время записи стрима. Запись с избиением питомца попала в руки зоозащитников, которые, в свою очередь, написали несколько заявлений в городскую полицию. Силовики начали проверку. «Видео, на котором Булат Муратов во время стрима бьет собаку, выложили в соцсетях горожане. На записи видно, как через несколько секунд после начала эфира свердловчанин начал избивать собаку. Зоозащитники написали заявление в городское отделение полиции №17. Сам Муратов утверждает, что видео было снято несколько месяцев назад „на спор с другом“. В полиции заявили, что по данному факту организована проверка», — пишет 66.RU. Депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов, будучи уроженцем Нижнего Тагила, обратился к силовикам. Соответствущее обращение он выложил в своем telegram-канале. «Пользуясь моментом и тем, что я сам коренной тагильчанин, хочу обратиться к начальнику городской полиции: «Уважаемый Ибрагим Абабакарович, посмотрите, пожалуйста, видео. Надеюсь, полиция проведет нормальную проверку в отношении этого товарища», — сказал он. Ранее URA.RU писало, что свердловский живодер избил собаку бейсбольной битой. Инцидент произошел в Первоуральске. Местные жители побои животного зафиксировали на видео.