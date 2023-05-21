Власти Сургута допустили ошибки в названии автобусных остановок

Власти Сургута опубликовали новую транспортная схему города с орфографическими ошибками

22 мая 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

В мэрии сообщили, что всему виной человеческий фактор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Сургута, представляя жителям города новую транспортную схему, допустили несколько орфографических ошибок в названиях остановок. О неточностях в представленной схеме URA.RU сообщил житель города Сергей Носков. «Не знаю, кто составлял этот план, но там сделана куча орфографических ошибок. Например, железнодорожный написано через „а“. Допущена ошибка и в слове агентство. Составитель забыл одну „т“. Есть ошибка и в слове славянский, которое написано через „о“. Мои знакомые смеются от грамотности сотрудников мэрии, изучая новую сему маршрутов», — сообщил Носков. В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что ошибки в новой транспортной схеме появились из-за человеческого фактора. Сотрудники случайно разместили в сети интернет не тот вариант проекта. «Орфографические ошибки — это досадный промах, который скоро исправят. Простой человеческий фактор. После работы дизайнера неотредактированный вариант по ошибке разместили на сайте администрации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО установили баннер с ошибкой в дате начала Великой отечественной войны. На баннере датой начала войны указали 1940 год вместо 1945-го.

Власти Сургута, представляя жителям города новую транспортную схему, допустили несколько орфографических ошибок в названиях остановок. О неточностях в представленной схеме URA.RU сообщил житель города Сергей Носков. «Не знаю, кто составлял этот план, но там сделана куча орфографических ошибок. Например, железнодорожный написано через „а“. Допущена ошибка и в слове агентство. Составитель забыл одну „т“. Есть ошибка и в слове славянский, которое написано через „о“. Мои знакомые смеются от грамотности сотрудников мэрии, изучая новую сему маршрутов», — сообщил Носков. В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что ошибки в новой транспортной схеме появились из-за человеческого фактора. Сотрудники случайно разместили в сети интернет не тот вариант проекта. «Орфографические ошибки — это досадный промах, который скоро исправят. Простой человеческий фактор. После работы дизайнера неотредактированный вариант по ошибке разместили на сайте администрации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО установили баннер с ошибкой в дате начала Великой отечественной войны. На баннере датой начала войны указали 1940 год вместо 1945-го.