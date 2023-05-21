Власти Сургута допустили ошибки в названии автобусных остановок

Власти Сургута, представляя жителям города новую транспортную схему, допустили несколько орфографических ошибок в названиях остановок. О неточностях в представленной схеме URA.RU сообщил житель города Сергей Носков.
«Не знаю, кто составлял этот план, но там сделана куча орфографических ошибок. Например, железнодорожный написано через „а“. Допущена ошибка и в слове агентство. Составитель забыл одну „т“. Есть ошибка и в слове славянский, которое написано через „о“. Мои знакомые смеются от грамотности сотрудников мэрии, изучая новую сему маршрутов», — сообщил Носков.
В мэрии Сургута журналисту URA.RU сообщили, что ошибки в новой транспортной схеме появились из-за человеческого фактора. Сотрудники случайно разместили в сети интернет не тот вариант проекта. «Орфографические ошибки — это досадный промах, который скоро исправят. Простой человеческий фактор. После работы дизайнера неотредактированный вариант по ошибке разместили на сайте администрации», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО установили баннер с ошибкой в дате начала Великой отечественной войны. На баннере датой начала войны указали 1940 год вместо 1945-го.
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