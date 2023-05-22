Экономист Кулаков подсказал, в каких валютах выгоднее всего хранить сбережения

23 мая 2023 в 05:32 Размер текста - 17 +

Россияне стали активнее вкладываться в китайский юань и индийскую рупию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эксперт подсказал, в каких валютах лучше всего хранить деньги. Этим с журналистами поделился Кирилл Кулаком президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков». «На фоне слухов о дефолте США и крахе американской валюты резонно возникает вопрос: в какую финансовую корзину переложить эти накопления? Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте», — отметил Кулаков в интервью радио Sputnik. Эксперт добавил, что за десять лет по отношению к рублю юань вырос «в той же пропорции», что и доллар. Отмечается, что индийская рупия — еще одна валюта, которая стала активнее использоваться в международной торговле и стала чаще появляться на счетах у россиян. Однако вкладываться в рубль, по мнению эксперта, выгоднее. Причина в восьми, а иногда и девяти процентах годовых, которые предлагают отечественные банки, гарантируя сохранность вложений. Ранее эксперты поделились мнением об угрозах, которые повлияют на падение доллара. Коммерческий директор компании «Gis mining» считает, что задействование в международной торговле криптовалюты негативно скажется на положении доллара США.

Эксперт подсказал, в каких валютах лучше всего хранить деньги. Этим с журналистами поделился Кирилл Кулаком президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков». «На фоне слухов о дефолте США и крахе американской валюты резонно возникает вопрос: в какую финансовую корзину переложить эти накопления? Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте», — отметил Кулаков в интервью радио Sputnik. Эксперт добавил, что за десять лет по отношению к рублю юань вырос «в той же пропорции», что и доллар. Отмечается, что индийская рупия — еще одна валюта, которая стала активнее использоваться в международной торговле и стала чаще появляться на счетах у россиян. Однако вкладываться в рубль, по мнению эксперта, выгоднее. Причина в восьми, а иногда и девяти процентах годовых, которые предлагают отечественные банки, гарантируя сохранность вложений. Ранее эксперты поделились мнением об угрозах, которые повлияют на падение доллара. Коммерческий директор компании «Gis mining» считает, что задействование в международной торговле криптовалюты негативно скажется на положении доллара США.