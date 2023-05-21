Эксперт указал на новую угрозу для существования доллара

Коммерческий директор Гостев: криптовалюта станет угрозой доллару
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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар потеряет свою актуальность на фоне крипотовалют, отметил Иван Гостев Фото:

Криптовалюта в будущем будет задействована в международной торговле, что приведет к падению доллара. Так считает коммерческий директор компании Gis mining, занимающийся обслуживанием оборудования для «майнинга» Иван Гостев.

«Международные расчеты с использованием криптовалют — это настоящая игра с большими ставками. <…> Блокчейн (электронная база данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников при помощи системы блоков, что сохраняет безопасность — прим. URA.RU) заменит систему расчетов с технической стороны. Каждый создаст свой крипторубль, юань, доллар и тд. Биткоин уйдет в актив безопасности. <…> Этот эксперимент может отрицательно сказаться на роли доллара США во внешней торговле, поскольку банки смогут проводить расчеты напрямую», — уточняет Иван Гостев. Его слова приводит «Ридус».

Эксперт подчеркивает, что криптовалюту можно хранить отдельно, как и торговать ей, по аналогии с золотом и другими драгоценными металлами. При этом система блокчейна позволит проследить все транзакции с валютой.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что о банкротстве могут объявить 50 американских банков. Он приводит аналогию с кризисом 2008 года, где из-за массового банкротства начался спад экономики. До этого два крупнейших банка в США стали банкротами.

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Криптовалюта в будущем будет задействована в международной торговле, что приведет к падению доллара. Так считает коммерческий директор компании Gis mining, занимающийся обслуживанием оборудования для «майнинга» Иван Гостев. «Международные расчеты с использованием криптовалют — это настоящая игра с большими ставками. <…> Блокчейн (электронная база данных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участников при помощи системы блоков, что сохраняет безопасность — прим. URA.RU) заменит систему расчетов с технической стороны. Каждый создаст свой крипторубль, юань, доллар и тд. Биткоин уйдет в актив безопасности. <…> Этот эксперимент может отрицательно сказаться на роли доллара США во внешней торговле, поскольку банки смогут проводить расчеты напрямую», — уточняет Иван Гостев. Его слова приводит «Ридус». Эксперт подчеркивает, что криптовалюту можно хранить отдельно, как и торговать ей, по аналогии с золотом и другими драгоценными металлами. При этом система блокчейна позволит проследить все транзакции с валютой. Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что о банкротстве могут объявить 50 американских банков. Он приводит аналогию с кризисом 2008 года, где из-за массового банкротства начался спад экономики. До этого два крупнейших банка в США стали банкротами.
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