В Екатеринбурге актер МХТ пояснил, почему не стоит отменять спектакли из-за позиции артистов по СВО

В Екатеринбурге актер МХТ заявил, что искусство должно быть в приоритете над позицией артиста по СВО

23 мая 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Юрий Чурсин уверен, что искусство должно быть превыше всего Фото: Московец Илья © URA.RU Никакая позиция артистов относительно спецоперации на Украине не должна влиять на их театральную деятельность — искусство должно оставаться в приоритете. Об этом корреспонденту URA.RU заявил актер Московского Художественного театр им. А.П. Чехова (МХТ) Юрий Чурсин, который также известен ролью в фильме «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебрянникова. «Мне кажется, что это такая суета все. Кто бы что ни думал, ни решал, есть произведение искусства, и оно самое важное», — заявил актер. Ранее в Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», где играет Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков из-за антивоенной позиции актрисы. В Екатеринбурге 23 и 24 мая стартует программа «Золотой Маски». Зрители увидят мюзикл «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова, а 25 и 26 июня Театре юного зрителя горожанам представят спектакль Льва Додина по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».

Никакая позиция артистов относительно спецоперации на Украине не должна влиять на их театральную деятельность — искусство должно оставаться в приоритете. Об этом корреспонденту URA.RU заявил актер Московского Художественного театр им. А.П. Чехова (МХТ) Юрий Чурсин, который также известен ролью в фильме «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебрянникова. «Мне кажется, что это такая суета все. Кто бы что ни думал, ни решал, есть произведение искусства, и оно самое важное», — заявил актер. Ранее в Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», где играет Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков из-за антивоенной позиции актрисы. В Екатеринбурге 23 и 24 мая стартует программа «Золотой Маски». Зрители увидят мюзикл «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова, а 25 и 26 июня Театре юного зрителя горожанам представят спектакль Льва Додина по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».