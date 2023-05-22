В Екатеринбурге актер МХТ пояснил, почему не стоит отменять спектакли из-за позиции артистов по СВО

Никакая позиция артистов относительно спецоперации на Украине не должна влиять на их театральную деятельность — искусство должно оставаться в приоритете. Об этом корреспонденту URA.RU заявил актер Московского Художественного театр им. А.П. Чехова (МХТ) Юрий Чурсин, который также известен ролью в фильме «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебрянникова.
«Мне кажется, что это такая суета все. Кто бы что ни думал, ни решал, есть произведение искусства, и оно самое важное», — заявил актер. Ранее в Екатеринбурге отменили спектакль «Эйнштейн и Маргарита», где играет Ксения Рапопорт и Алексей Серебряков из-за антивоенной позиции актрисы.
В Екатеринбурге 23 и 24 мая стартует программа «Золотой Маски». Зрители увидят мюзикл «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова, а 25 и 26 июня Театре юного зрителя горожанам представят спектакль Льва Додина по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы».
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