В Екатеринбурге устроили переполох из-за спектакля МХТ со звездой фильма Серебрянникова

В Екатеринбурге привезли спектакль МХТ имени Чехова в рамках «Золотой маски»

«Золотая маска» приедет в Екатеринбург дважды — в июне и июле Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбуржцы практически раскупили билеты на спектакль Московского Художественного театр им. А.П. Чехова, в котором главную роль исполнит Юрий Чурсин (известен ролью в фильме «Изображая жертву» режиссера Кирилла Серебрянникова). Сейчас в продаже находится всего лишь 11 билетов на 23 мая. Спектакль «Сирано де Бержерак» привезли в рамках театрального фестиваля «Золотая маска».

«23 и 24 мая спектакль Московского Художественного театра им. А.П. Чехова „Сирано де Бержерак“ в постановке Егора Перегудова откроет программу „Золотой Маски“ в Екатеринбурге. Постановка будет показана на сцене Свердловского театра драмы», — рассказали корреспонденту URA.RU представители фестиваля.

Затем фестиваль продолжится 25 и 26 июня. В Театре юного зрителя горожанам представят спектакль Льва Додина по мотивам романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы» от Малого драматического театра — Театра Европы.

«Золотая Маска» — это фестиваль, который ежегодно представляет в Москве наиболее значительные спектакли из городов России. Также фестиваль уделяет внимание гастрольной деятельности — спектакли возят в регионы с 2000 года. В этом году жителей Екатеринбурга порадуют мюзиклом «Сирано де Бержерак».

«Это история о страстной и безответной любви офицера и поэта Сирано к красавице Роксане. Она же предпочитает бесталанного красавца Кристиана. Из-за своего непомерно длинного носа Сирано уверен, что Роксана отвергнет его ухаживания, но искренне желает ей счастья. Поэтому свои пылкие любовные послания и прекрасные стихи он пишет ей от имени Кристиана», — говорится в анонсе.