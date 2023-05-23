Генконсул КНР в Екатеринбурге назвал УрФУ одним из лучших вузов России

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Первый учебный день в Уральском федеральном университете (УрФУ) после карантинных мер. Екатеринбург, урфу
В УрФУ обучается около 1600 студентов из Китая, заявил Сергей Тушин Фото:

Генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь назвал Уральский федеральный университет одним из лучших вузов России. Такое заявление дипломат сделал во время встречи со студентами в университете.

«Ваш университет — один из лучших вузов России. Более трех лет возглавляя Генконсульство в Екатеринбурге, я своими глазами увидел огромный и все более растущий интерес россиян к Китаю», — передает слова Цуй Шаочунь ТАСС.

По словам проректора по международным связям УрФУ Сергея Тушина, сейчас в вузе учится более 1600 студентов из Китая, кроме этого университете сотрудничает с около 40 вузами из Китая. Также Цуй Шаочунь отметил высокий уровень студентов УрФУ.

Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Университет запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре

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Генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь назвал Уральский федеральный университет одним из лучших вузов России. Такое заявление дипломат сделал во время встречи со студентами в университете. «Ваш университет — один из лучших вузов России. Более трех лет возглавляя Генконсульство в Екатеринбурге, я своими глазами увидел огромный и все более растущий интерес россиян к Китаю», — передает слова Цуй Шаочунь ТАСС. По словам проректора по международным связям УрФУ Сергея Тушина, сейчас в вузе учится более 1600 студентов из Китая, кроме этого университете сотрудничает с около 40 вузами из Китая. Также Цуй Шаочунь отметил высокий уровень студентов УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Университет запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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