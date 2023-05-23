Генконсул КНР в Екатеринбурге назвал УрФУ одним из лучших вузов России

23 мая 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

В УрФУ обучается около 1600 студентов из Китая, заявил Сергей Тушин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь назвал Уральский федеральный университет одним из лучших вузов России. Такое заявление дипломат сделал во время встречи со студентами в университете. «Ваш университет — один из лучших вузов России. Более трех лет возглавляя Генконсульство в Екатеринбурге, я своими глазами увидел огромный и все более растущий интерес россиян к Китаю», — передает слова Цуй Шаочунь ТАСС. По словам проректора по международным связям УрФУ Сергея Тушина, сейчас в вузе учится более 1600 студентов из Китая, кроме этого университете сотрудничает с около 40 вузами из Китая. Также Цуй Шаочунь отметил высокий уровень студентов УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Университет запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре

Генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) в Екатеринбурге Цуй Шаочунь назвал Уральский федеральный университет одним из лучших вузов России. Такое заявление дипломат сделал во время встречи со студентами в университете. «Ваш университет — один из лучших вузов России. Более трех лет возглавляя Генконсульство в Екатеринбурге, я своими глазами увидел огромный и все более растущий интерес россиян к Китаю», — передает слова Цуй Шаочунь ТАСС. По словам проректора по международным связям УрФУ Сергея Тушина, сейчас в вузе учится более 1600 студентов из Китая, кроме этого университете сотрудничает с около 40 вузами из Китая. Также Цуй Шаочунь отметил высокий уровень студентов УрФУ. Ранее URA.RU сообщало, что УрФУ примет более десятка тысяч студентов на новой площадке в китайском городе Лоян к 2027 году. Университет запустит на площадке в Китае программы обучения бакалавриата по информатике, программной инженерии, экономике и управлению, те же специальности в магистратуре