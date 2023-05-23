Cumhuriyet узнал, как Артемовск причинит боль Зеленскому в будущем

Cumhuriyet: потери ВСУ в Артемовске негативно отразятся на будущем Украины

24 мая 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Потери при обороне Артемовска серьезно отразятся на состоянии ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обороне Артемовска понесли большие потери, восполнить которые будет проблематично. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы военных на отвод войск, тем самым совершив ошибку, считает турецкий журналист Берктай Дениз. «Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», — сообщил Берктай Дениз в статье, опубликованной в издании Cumhuriyet . Ранее URA.RU рассказало, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которой штурмовали Артемовск, заявил о полном освобождении города. Оставшиеся солдаты ВСУ отошли на позиции в Часовом Яру. Военный эксперт Роман Насонов считает, что при обороне города украинские военнослужащие потеряли до сорока тысяч человек.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обороне Артемовска понесли большие потери, восполнить которые будет проблематично. Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал просьбы военных на отвод войск, тем самым совершив ошибку, считает турецкий журналист Берктай Дениз. «Зеленский настойчиво оставался в Артемовске, несмотря на предложение военных отойти, и потерял большое количество украинских бойцов. В будущем эта ситуация может доставить ему немало головной боли», — сообщил Берктай Дениз в статье, опубликованной в издании Cumhuriyet. Ранее URA.RU рассказало, что основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которой штурмовали Артемовск, заявил о полном освобождении города. Оставшиеся солдаты ВСУ отошли на позиции в Часовом Яру. Военный эксперт Роман Насонов считает, что при обороне города украинские военнослужащие потеряли до сорока тысяч человек.