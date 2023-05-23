В Прикамье 27% жителей столкнулись с падением зарплаты

Почти у трети пермяков снизилась оплата труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае по итогам соцопроса выяснилось, что 27% жителей стали зарабатывать меньше, чем год назад. Об этом URA.RU сообщили в сервисе SuperJob.

«У 27% пермяков весной 2023 года зарплата уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У 45% респондентов доходы за год никак не изменились», — говорится в исследовании.

По данным сервиса, в целом по Приволжскому федеральному округу на падение заработных плат пожаловались 20% опрошенных, а у 22% респондентов оплата труда даже выросла. В исследовании подчеркивается, что средняя предлагаемая зарплата в Пермском крае по итогам апреля 2023 года составила 50 тысяч 574 рубля в месяц, средняя ожидаемая — 45 тысяч 256 рублей.

Ранее URA.RU писало, что половину жителей Пермского края не устраивает заработная плата, а также уровень перспектив на работе. Об этом сообщается в аналитическом исследовании сервиса по поиску работы hh.ru.