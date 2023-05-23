Пермяки помолились святому Мефодию для успешной сдачи экзаменов

24 мая 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Поддержки на экзаменах просили во время молитвы в храме Фото: Сергей Русанов © URA.RU В поселке Гайны Пермского края прихожане местного храма молились для успешной сдачи экзаменов. Молебен о прибавлении ума священник отслужил в честь дня памяти святых Кирилла и Мефодия, рассказали храме. «В храме во имя святителя Стефана, епископа Великопермского, поселка Гайны 24 мая — в день памяти святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских, отслужен молебен об успехах в обучении, сдаче экзаменов, прибавлении ума», — говорится на станицах храма и администрации Гайн в соцсети «ВКонтакте». На службу приглашались местные школьники. День памяти создателей славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. К этой дате приурочен День славянской письменности и культуры. Как рассказывало URA.RU, масштабные празднования проходят сегодня в пермском доме народного творчества «Губерния».

В поселке Гайны Пермского края прихожане местного храма молились для успешной сдачи экзаменов. Молебен о прибавлении ума священник отслужил в честь дня памяти святых Кирилла и Мефодия, рассказали храме. «В храме во имя святителя Стефана, епископа Великопермского, поселка Гайны 24 мая — в день памяти святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских, отслужен молебен об успехах в обучении, сдаче экзаменов, прибавлении ума», — говорится на станицах храма и администрации Гайн в соцсети «ВКонтакте». На службу приглашались местные школьники. День памяти создателей славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. К этой дате приурочен День славянской письменности и культуры. Как рассказывало URA.RU, масштабные празднования проходят сегодня в пермском доме народного творчества «Губерния».