23 мая 2023

Пермяки помолились святому Мефодию для успешной сдачи экзаменов

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, храм, религия, кресты на куполах, православные кресты
Поддержки на экзаменах просили во время молитвы в храме Фото:

В поселке Гайны Пермского края прихожане местного храма молились для успешной сдачи экзаменов. Молебен о прибавлении ума священник отслужил в честь дня памяти святых Кирилла и Мефодия, рассказали храме.

«В храме во имя святителя Стефана, епископа Великопермского, поселка Гайны 24 мая — в день памяти святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских, отслужен молебен об успехах в обучении, сдаче экзаменов, прибавлении ума», — говорится на станицах храма и администрации Гайн в соцсети «ВКонтакте». На службу приглашались местные школьники.

День памяти создателей славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. К этой дате приурочен День славянской письменности и культуры. Как рассказывало URA.RU, масштабные празднования проходят сегодня в пермском доме народного творчества «Губерния».

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В поселке Гайны Пермского края прихожане местного храма молились для успешной сдачи экзаменов. Молебен о прибавлении ума священник отслужил в честь дня памяти святых Кирилла и Мефодия, рассказали храме. «В храме во имя святителя Стефана, епископа Великопермского, поселка Гайны 24 мая — в день памяти святых Кирилла и Мефодия, учителей словенских, отслужен молебен об успехах в обучении, сдаче экзаменов, прибавлении ума», — говорится на станицах храма и администрации Гайн в соцсети «ВКонтакте». На службу приглашались местные школьники. День памяти создателей славянской письменности братьев Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. К этой дате приурочен День славянской письменности и культуры. Как рассказывало URA.RU, масштабные празднования проходят сегодня в пермском доме народного творчества «Губерния».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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