Бывшему топ-менеджеру «Камской долины» отменили смягчение наказания

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил определение Пермского краевого суда о смягчении наказания бывшему замгендиректора «Камской долины» Алевтине Романовой. Ранее топ-менеджера компании осудили за мошенничество.
«Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил апелляционное определение Пермского краевого суда, который смягчил наказание экс-заместителю гендиректора и бывшей совладелице группы компаний „Камская долина“ Алевтине Романовой» — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По мнению судьи, решение было принято с нарушениями, поэтому дело возвращено на новое апелляционное рассмотрение.
Романову приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и выплате компенсации в размере 3,3 млн рублей по статье о мошенничестве. Топ-менеджер продала пять квартир из ЖК «Весна», которые уже принадлежали другому юридическому лицу, чтоб расплатиться с кредитором. В Пермском краевом суде смягчили наказание до 3,5 года лишения свободы, также отменив решение о взыскании с осужденной компенсации потерпевшим.
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