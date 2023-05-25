25 мая 2023

Власти Екатеринбурга повторно пошли в суд, чтобы снести самострой «Баден-Бадена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгострой возле гостиницы Малахит. Челябинск, долгострой, недострой
Городские власти сделали заключение о том, что постройка является самовольной Фото:

Администрация Екатеринбурга повторно подала иск о сносе комплекса «Баден-Бадена» на Шарташе. Иск был зарегистрирован в Кировском суде города. По мнению властей, постройка является незаконной. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии.

«Была небольшая техническая ошибка в первом иске. Ошибка исправлена. 25 мая иск подан повторно», — заявили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что власти Екатеринбурга подали иск в суд о сносе бассейна «Баден-Бадена» на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилищного и строительного надзора о том, что постройка является самовольной.

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Администрация Екатеринбурга повторно подала иск о сносе комплекса «Баден-Бадена» на Шарташе. Иск был зарегистрирован в Кировском суде города. По мнению властей, постройка является незаконной. Об этом URA.RU сообщили в городской мэрии. «Была небольшая техническая ошибка в первом иске. Ошибка исправлена. 25 мая иск подан повторно», — заявили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти Екатеринбурга подали иск в суд о сносе бассейна «Баден-Бадена» на Шарташе. Основанием для иска стало заключение регионального департамента госжилищного и строительного надзора о том, что постройка является самовольной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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