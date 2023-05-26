Криминалист раскрыл, какое наказание грозит подростку, зарезавшему одноклассницу на последнем звонке

Подростку, зарезавшему свою одноклассницу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал эксперт-криминалист Максим Матвеев.
«Для совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление впервые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А вид исправительного учреждения будет определяться, уже исходя из того, сколько ему будет лет на момент вынесения приговора», — цитирует «
По мнению эксперта, поступок подростка должен квалифицироваться как покушение на убийство. Криминалист подчеркнул, что наказание по этой статье — от 6 до 15 лет лишения свободы. Но, потолок срока для подростка, зарезавшего одноклассницу, как уточнил Матвеев — это 10 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.
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