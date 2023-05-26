Криминалист раскрыл, какое наказание грозит подростку, зарезавшему одноклассницу на последнем звонке

27 мая 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Криминалист раскрыл, какое наказание может получить подросток, зарезавший одноклассницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Подростку, зарезавшему свою одноклассницу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал эксперт-криминалист Максим Матвеев. «Для совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление впервые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А вид исправительного учреждения будет определяться, уже исходя из того, сколько ему будет лет на момент вынесения приговора», — цитирует « МК » слова Матвеева. По мнению эксперта, поступок подростка должен квалифицироваться как покушение на убийство. Криминалист подчеркнул, что наказание по этой статье — от 6 до 15 лет лишения свободы. Но, потолок срока для подростка, зарезавшего одноклассницу, как уточнил Матвеев — это 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.

Подростку, зарезавшему свою одноклассницу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал эксперт-криминалист Максим Матвеев. «Для совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление впервые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А вид исправительного учреждения будет определяться, уже исходя из того, сколько ему будет лет на момент вынесения приговора», — цитирует «МК» слова Матвеева. По мнению эксперта, поступок подростка должен квалифицироваться как покушение на убийство. Криминалист подчеркнул, что наказание по этой статье — от 6 до 15 лет лишения свободы. Но, потолок срока для подростка, зарезавшего одноклассницу, как уточнил Матвеев — это 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.