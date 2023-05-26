26 мая 2023

Криминалист раскрыл, какое наказание грозит подростку, зарезавшему одноклассницу на последнем звонке

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Криминалист раскрыл, какое наказание может получить подросток, зарезавший одноклассницу Фото:

Подростку, зарезавшему свою одноклассницу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал эксперт-криминалист Максим Матвеев.

«Для совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление впервые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А вид исправительного учреждения будет определяться, уже исходя из того, сколько ему будет лет на момент вынесения приговора», — цитирует «МК» слова Матвеева.

По мнению эксперта, поступок подростка должен квалифицироваться как покушение на убийство. Криминалист подчеркнул, что наказание по этой статье — от 6 до 15 лет лишения свободы. Но, потолок срока для подростка, зарезавшего одноклассницу, как уточнил Матвеев — это 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.

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Подростку, зарезавшему свою одноклассницу, грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом рассказал эксперт-криминалист Максим Матвеев. «Для совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление впервые, предусмотрено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А вид исправительного учреждения будет определяться, уже исходя из того, сколько ему будет лет на момент вынесения приговора», — цитирует «МК» слова Матвеева. По мнению эксперта, поступок подростка должен квалифицироваться как покушение на убийство. Криминалист подчеркнул, что наказание по этой статье — от 6 до 15 лет лишения свободы. Но, потолок срока для подростка, зарезавшего одноклассницу, как уточнил Матвеев — это 10 лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что в Волгоградской области на линейке во время последнего звонка ученик 11-го класса попытался перерезать горло школьнице. Об этом сообщили в администрации Иловлинского района области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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