112: в Москве произошел пожар в трехэтажном ресторане

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Тепло, весна. Челябинск, пожарная машина, пожарные
Спасатели работают на месте пожара Фото:

В центре Москвы в трехэтажном ресторане произошел пожар. Огонь охватил заведение в парке «Зарядье».

«Заведение в парке „Зарядье“ с одноименным названием загорелось около получаса назад. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, эвакуировано около 50 посетителей», — сообщает telegram-канал 112.

На месте происшествия работают спасатели МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС Москвы с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

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В центре Москвы в трехэтажном ресторане произошел пожар. Огонь охватил заведение в парке «Зарядье». «Заведение в парке „Зарядье“ с одноименным названием загорелось около получаса назад. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, эвакуировано около 50 посетителей», — сообщает telegram-канал 112. На месте происшествия работают спасатели МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС Москвы с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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