112: в Москве произошел пожар в трехэтажном ресторане

Спасатели работают на месте пожара
В центре Москвы в трехэтажном ресторане произошел пожар. Огонь охватил заведение в парке «Зарядье».
«Заведение в парке „Зарядье“ с одноименным названием загорелось около получаса назад. Очевидцы сообщают о густом черном дыме, эвакуировано около 50 посетителей», — сообщает telegram-канал 112.
На месте происшествия работают спасатели МЧС. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу МЧС Москвы с просьбой поделиться подробностями происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
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