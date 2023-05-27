27 мая 2023
26 мая 2023

Мобилизованным из Тюмени отправили посылку в зону СВО. Видео

Тюменскому подразделению передали коптер, тепловизоры и планшеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов солдат Фото:

Тюменскому подразделению передали дополнительное оборудования. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Посылка отправилась к мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Дополнительное оборудование, коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня, средства для маскировки передали командиру, когда он приехал в отпуск домой», — рассказал спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.

Обеспечение тюменских бойцов находится под личным контролем губернатора Александра Моора. Все необходимое для бойцов приобретено в рамках акции «100 миллионов для Победы». Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов солдат.

Ранее в Тюменской области собрали 54 индивидуальные посылки для отправки мобилизованным бойцам на фронт. Об этом сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов в своем telegram-канале. Посылки собирали на протяжении двух недель.

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Тюменскому подразделению передали дополнительное оборудования. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. «Посылка отправилась к мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Дополнительное оборудование, коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня, средства для маскировки передали командиру, когда он приехал в отпуск домой», — рассказал спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Обеспечение тюменских бойцов находится под личным контролем губернатора Александра Моора. Все необходимое для бойцов приобретено в рамках акции «100 миллионов для Победы». Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов солдат. Ранее в Тюменской области собрали 54 индивидуальные посылки для отправки мобилизованным бойцам на фронт. Об этом сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов в своем telegram-канале. Посылки собирали на протяжении двух недель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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