Тюменскому подразделению передали дополнительное оборудования. В число необходимых вещей вошли: коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.
«Посылка отправилась к мобилизованным жителям Тюменской области, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО. Дополнительное оборудование, коптер, тепловизоры, планшеты с программами корректировки артиллерийского огня, средства для маскировки передали командиру, когда он приехал в отпуск домой», — рассказал спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко.
Обеспечение тюменских бойцов находится под личным контролем губернатора Александра Моора. Все необходимое для бойцов приобретено в рамках акции «100 миллионов для Победы». Гуманитарная помощь формируется исходя из запросов солдат.
Ранее в Тюменской области собрали 54 индивидуальные посылки для отправки мобилизованным бойцам на фронт. Об этом сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов в своем telegram-канале. Посылки собирали на протяжении двух недель.
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