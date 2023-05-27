27 мая 2023
26 мая 2023

Бастрыкин потребовал доклад о причинах разрушения памятника в Миассе

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад с Петра Решетникова Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки по ситуации с «Памятником на братской могиле» в Миассе (Челябинская область). Жители жаловались, что монумент разрушается без должного ухода.

«В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании в Миассе „Памятника на братской могиле“ на площади Революции. Верхние слои мемориала покрылись трещинами, разрушаются облицовка и фундамент, но никто памятник не восстанавливает. Глава СКР поручил доложить о результатах проверки информации о содержании монумента», — говорится в сообщении пресс-центра СКР.

Проверку по содержанию памятника проводит СУ СКР по Челябинской области. О ее результатах Бастрыкину должен сообщить глава челябинского ведомства Петр Решетников.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки по ситуации с «Памятником на братской могиле» в Миассе (Челябинская область). Жители жаловались, что монумент разрушается без должного ухода. «В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании в Миассе „Памятника на братской могиле“ на площади Революции. Верхние слои мемориала покрылись трещинами, разрушаются облицовка и фундамент, но никто памятник не восстанавливает. Глава СКР поручил доложить о результатах проверки информации о содержании монумента», — говорится в сообщении пресс-центра СКР. Проверку по содержанию памятника проводит СУ СКР по Челябинской области. О ее результатах Бастрыкину должен сообщить глава челябинского ведомства Петр Решетников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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