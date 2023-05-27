Бастрыкин потребовал доклад о причинах разрушения памятника в Миассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему результаты проверки по ситуации с «Памятником на братской могиле» в Миассе (Челябинская область). Жители жаловались, что монумент разрушается без должного ухода.
«В соцсетях сообщается о ненадлежащем содержании в Миассе „Памятника на братской могиле“ на площади Революции. Верхние слои мемориала покрылись трещинами, разрушаются облицовка и фундамент, но никто памятник не восстанавливает. Глава СКР поручил доложить о результатах проверки информации о содержании монумента», — говорится в сообщении пресс-центра СКР.
Проверку по содержанию памятника проводит СУ СКР по Челябинской области. О ее результатах Бастрыкину должен сообщить глава челябинского ведомства Петр Решетников.
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