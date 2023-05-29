Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин принял закон о денонсации ДОВСЕ Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париж 19 ноября 1990», — говорится в документе. Закон был принят Госдумой 16 мая. Его суть — равномерно распределять вооружение.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париж 19 ноября 1990», — говорится в документе. Закон был принят Госдумой 16 мая. Его суть — равномерно распределять вооружение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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