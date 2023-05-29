Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ

Владимир Путин принял закон о денонсации ДОВСЕ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Документ
«Денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, подписанный в городе Париж 19 ноября 1990», — говорится в документе. Закон был принят Госдумой 16 мая. Его суть — равномерно распределять вооружение.
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