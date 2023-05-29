29 мая 2023
28 мая 2023
27 мая 2023

Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве мужчины в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин поторопил СУ СКР ХМАО с расследованием убийства пятилетней давности Фото:

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у следователей ХМАО подробный доклад о ходе следствия по делу об убийстве мужчины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу об убийстве мужчины в ХМАО. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО Михаила Мокшина подробный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России».

К Бастрыкину в социальных сетях обратилась югорчанка, выразившая несогласие с ходом расследования дела о гибели ее мужа в результате огнестрельного ранения. Происшествие произошло еще в 2018 году, но подозреваемые по данному делу до сих пор не установлены. После смерти мужа с нее взыскали долги покойного супруга, из-за чего заявительница и ее двое несовершеннолетних детей лишились жилья и имущества.

Уголовное дело расследуется СУ СКР по ХМАО. Исполнение поручения главы ведомства о скорейшем установлении всех обстоятельств поставлено на контроль в центральном аппарате.

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Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у следователей ХМАО подробный доклад о ходе следствия по делу об убийстве мужчины в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СКР. «Глава СК России затребовал доклад по уголовному делу об убийстве мужчины в ХМАО. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по ХМАО Михаила Мокшина подробный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий, а по завершении расследования — о его результатах», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Информационный центр СК России». К Бастрыкину в социальных сетях обратилась югорчанка, выразившая несогласие с ходом расследования дела о гибели ее мужа в результате огнестрельного ранения. Происшествие произошло еще в 2018 году, но подозреваемые по данному делу до сих пор не установлены. После смерти мужа с нее взыскали долги покойного супруга, из-за чего заявительница и ее двое несовершеннолетних детей лишились жилья и имущества. Уголовное дело расследуется СУ СКР по ХМАО. Исполнение поручения главы ведомства о скорейшем установлении всех обстоятельств поставлено на контроль в центральном аппарате.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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