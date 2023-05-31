Тюменский депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев уличил проект правительства и администрации президента «Студенческая весна» в пропаганде нетрадиционных ценностей. Все из-за показа мод на одной из площадок фестиваля, который на днях прошел в Перми. Там, по мнению партфункционера, были представлены провокационные наряды для молодых парней.
«На Студвесне прошел показ студенческих работ по дизайну, на котором были представлены откровенно провокационные наряды для молодых парней. В период борьбы России за традиционные ценности с европейским искажением фундаментальных основ — это просто недопустимо», — заявил Темуркаев.
Фестиваль «Студенческая весна» ежегодно проходит в разных регионах России с целью поддержки студенческого творчества. На фестивале свои таланты демонстрируют студенты со всей страны. В этом году студвесна проходила в Перми.
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