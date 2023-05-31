Тюменский депутат раскритиковал проект АП «Студенческая весна». Фото

Тюменский депутат Темуркаев уличил «Студенческую весну» в пропаганде нетрадиционных ценностей

01 июня 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Фестиваль «Студенческая весна» ежегодно проходит в разных регионах России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменский депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев уличил проект правительства и администрации президента «Студенческая весна» в пропаганде нетрадиционных ценностей. Все из-за показа мод на одной из площадок фестиваля, который на днях прошел в Перми. Там, по мнению партфункционера, были представлены провокационные наряды для молодых парней. «На Студвесне прошел показ студенческих работ по дизайну, на котором были представлены откровенно провокационные наряды для молодых парней. В период борьбы России за традиционные ценности с европейским искажением фундаментальных основ — это просто недопустимо», — заявил Темуркаев. Фестиваль «Студенческая весна» ежегодно проходит в разных регионах России с целью поддержки студенческого творчества. На фестивале свои таланты демонстрируют студенты со всей страны. В этом году студвесна проходила в Перми. Фото: Студенческая весна

Тюменский депутат от ЛДПР Тимур Темуркаев уличил проект правительства и администрации президента «Студенческая весна» в пропаганде нетрадиционных ценностей. Все из-за показа мод на одной из площадок фестиваля, который на днях прошел в Перми. Там, по мнению партфункционера, были представлены провокационные наряды для молодых парней. «На Студвесне прошел показ студенческих работ по дизайну, на котором были представлены откровенно провокационные наряды для молодых парней. В период борьбы России за традиционные ценности с европейским искажением фундаментальных основ — это просто недопустимо», — заявил Темуркаев. Фестиваль «Студенческая весна» ежегодно проходит в разных регионах России с целью поддержки студенческого творчества. На фестивале свои таланты демонстрируют студенты со всей страны. В этом году студвесна проходила в Перми.