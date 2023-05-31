31 мая 2023

Бухгалтер из ХМАО подделывала документы, чтобы воровать бюджетные деньги

В Березовском районе выявили факт хищения бюджетных средств
© Служба новостей «URA.RU»
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Ущерб от действий бухгалтера составил 2,3 млн рублей Фото:

Руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района подозревается в хищениях из бюджета на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал УМВД России по ХМАО «Полиция Югры».

«38-летняя руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района в течение года путем обмана с использованием своего служебного положения совершала хищение денег. Подозреваемая изготавливала подложные платежные документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления денежных средств. В результате нанесен ущерб на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО директора частного детского сада заподозрили в махинациях с субсидиями из бюджета. Против директора сургутского НП «Центр временного пребывания детей» Веры Луценко возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат.

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Руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района подозревается в хищениях из бюджета на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал УМВД России по ХМАО «Полиция Югры». «38-летняя руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района в течение года путем обмана с использованием своего служебного положения совершала хищение денег. Подозреваемая изготавливала подложные платежные документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления денежных средств. В результате нанесен ущерб на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО директора частного детского сада заподозрили в махинациях с субсидиями из бюджета. Против директора сургутского НП «Центр временного пребывания детей» Веры Луценко возбуждено уголовное дело по статье мошенничество при получении выплат.
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