Бухгалтер из ХМАО подделывала документы, чтобы воровать бюджетные деньги

В Березовском районе выявили факт хищения бюджетных средств

Ущерб от действий бухгалтера составил 2,3 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района подозревается в хищениях из бюджета на общую сумму 2,3 млн рублей. Об этом сообщает официальный telegram-канал УМВД России по ХМАО «Полиция Югры».

«38-летняя руководитель отдела по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию одного из учреждений Березовского района в течение года путем обмана с использованием своего служебного положения совершала хищение денег. Подозреваемая изготавливала подложные платежные документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления денежных средств. В результате нанесен ущерб на сумму свыше 2 миллионов 300 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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