01 июня 2023

Свердловский производитель «Калибров» взыскивает 1,5 млн рублей с москвичей

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Рассмотрение дела просят провести в закрытом режиме Фото:

ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующееся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов, подал иск о взыскании 1,46 млн рублей с Научно-исследовательского института точных приборов в Москве. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Ознакомившись с исковым заявлением АО ОКБ „Новатор“ к АО „Научно-исследовательский институт точных приборов“ о взыскании 1 460 096 рублей, суд определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в постановлении суда. Заседание назначено на 10 июля. Представители ОКБ «Новатор» также подали ходатайство о том, чтобы дело рассмотрели в закрытом режиме.

Опытно-конструкторское бюро «Новатор» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и специализируется на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. В конце мая предприятие стало победителем региональной «Премии №1» в номинации «Лучшее оборонное предприятие». Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, НИИ точных приборов находится в Москве и объединяет разработчиков и производителей разнообразных радиоэлектронных и программных продуктов.

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ОКБ «Новатор» (Екатеринбург, входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей»), специализирующееся на создании и производстве ракетного вооружения различных классов, подал иск о взыскании 1,46 млн рублей с Научно-исследовательского института точных приборов в Москве. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Ознакомившись с исковым заявлением АО ОКБ „Новатор“ к АО „Научно-исследовательский институт точных приборов“ о взыскании 1 460 096 рублей, суд определил: исковое заявление принять, возбудить производство по делу», — говорится в постановлении суда. Заседание назначено на 10 июля. Представители ОКБ «Новатор» также подали ходатайство о том, чтобы дело рассмотрели в закрытом режиме. Опытно-конструкторское бюро «Новатор» входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» и специализируется на создании и производстве ракетного вооружения различных классов. В конце мая предприятие стало победителем региональной «Премии №1» в номинации «Лучшее оборонное предприятие». Согласно данным сервиса раскрытия информации СБИС, НИИ точных приборов находится в Москве и объединяет разработчиков и производителей разнообразных радиоэлектронных и программных продуктов.
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