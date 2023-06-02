02 июня 2023
01 июня 2023

Пермяки собирают деньги на тепловизоры и оптику для бойцов в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Тепловизоры и оптику закупают пермяки для отправки землякам в зону спецоперации Фото:

В Прикамье общественники объявили срочный сбор для отправки тепловизоров и оптических прицелов в зону спецоперации бойцам второго взвода четвертой мотострелковой роты второго мотострелкового батальона. Об этом сообщается в telegram-канале «Гуманитарный центр Прикамья».

«Нашим бойцам, проходящим службу в зоне проведения СВО необходимы: тепловизоры, оптика, буржуйки. Также у бойцов имеется потребность в комплектах летней легкой формы, кроссовках, предметах гигиены и фруктах», — написано в посте.

По информации гуманитарной организации, объявлен сбор на маскировочные сети, коллиматорные прицелы и тару под воду. В посте организации отмечается, что бойцам в зоне СВО необходимы еще бензопилы и водяные насосы.

Ранее URA.RU писало, что благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили бойцам в зоне СВО сто пар хорошей тактической обуви. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает.

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В Прикамье общественники объявили срочный сбор для отправки тепловизоров и оптических прицелов в зону спецоперации бойцам второго взвода четвертой мотострелковой роты второго мотострелкового батальона. Об этом сообщается в telegram-канале «Гуманитарный центр Прикамья». «Нашим бойцам, проходящим службу в зоне проведения СВО необходимы: тепловизоры, оптика, буржуйки. Также у бойцов имеется потребность в комплектах летней легкой формы, кроссовках, предметах гигиены и фруктах», — написано в посте. По информации гуманитарной организации, объявлен сбор на маскировочные сети, коллиматорные прицелы и тару под воду. В посте организации отмечается, что бойцам в зоне СВО необходимы еще бензопилы и водяные насосы. Ранее URA.RU писало, что благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили бойцам в зоне СВО сто пар хорошей тактической обуви. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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