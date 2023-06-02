Пермяки собирают деньги на тепловизоры и оптику для бойцов в зоне СВО

03 июня 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Тепловизоры и оптику закупают пермяки для отправки землякам в зону спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Прикамье общественники объявили срочный сбор для отправки тепловизоров и оптических прицелов в зону спецоперации бойцам второго взвода четвертой мотострелковой роты второго мотострелкового батальона. Об этом сообщается в telegram-канале «Гуманитарный центр Прикамья». «Нашим бойцам, проходящим службу в зоне проведения СВО необходимы: тепловизоры, оптика, буржуйки. Также у бойцов имеется потребность в комплектах летней легкой формы, кроссовках, предметах гигиены и фруктах», — написано в посте. По информации гуманитарной организации, объявлен сбор на маскировочные сети, коллиматорные прицелы и тару под воду. В посте организации отмечается, что бойцам в зоне СВО необходимы еще бензопилы и водяные насосы. Ранее URA.RU писало, что благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили бойцам в зоне СВО сто пар хорошей тактической обуви. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает.

В Прикамье общественники объявили срочный сбор для отправки тепловизоров и оптических прицелов в зону спецоперации бойцам второго взвода четвертой мотострелковой роты второго мотострелкового батальона. Об этом сообщается в telegram-канале «Гуманитарный центр Прикамья». «Нашим бойцам, проходящим службу в зоне проведения СВО необходимы: тепловизоры, оптика, буржуйки. Также у бойцов имеется потребность в комплектах летней легкой формы, кроссовках, предметах гигиены и фруктах», — написано в посте. По информации гуманитарной организации, объявлен сбор на маскировочные сети, коллиматорные прицелы и тару под воду. В посте организации отмечается, что бойцам в зоне СВО необходимы еще бензопилы и водяные насосы. Ранее URA.RU писало, что благотворительный фонд «Добровольцы Донбасса» совместно с федерацией самбо Пермского края и группой «Вежливые люди» закупили и доставили бойцам в зоне СВО сто пар хорошей тактической обуви. По словам благотворителей, в бою мелочей не бывает.