Мэр Екатеринбурга отстоял перед Куйвашевым решение, рассердившее олигарха

03 июня 2023 в 14:38 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов имел непростой разговор с губернатором в конце мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстоял перед губернатором Евгением Куйвашевым решение отклонить заявку питерской компании «Водные ресурсы», связываемую с миллиардером Виталием Кочетковым, на 30-летнюю концессию «Водоканала». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Концессионную инициативу «Водных ресурсов» комиссия при мэрии, куда входят все замы главы города и два депутата гордумы, отклонила 11 мая. Чиновники посчитали, что, во-первых, предложение компании не является для города выгодным, а во-вторых, документы оформлены не так, как полагается. «Куйвашев в конце мая — вероятно, в ответ на возмущение Кочеткова — попросил Орлова объясниться. И тот убедил, что „Водные ресурсы“ виноваты сами, надо просто лучше готовиться», — поделился собеседник. Также он выразил уверенность, что заявка на концессию — уже доработанная — будет подана в администрацию повторно. Новость по теме У мэра Екатеринбурга уводят топ-менеджера, помогавшего ему в конфликте с миллиардером В апреле Кочетков при поддержке Куйвашева вернул фактический контроль над «Водоканалом» — в отставку был отправлен гендиректор Евгений Лузгин. Изначально он был лоялен Кочеткову, но в конце 2022 занял позицию Орлова, когда тот принялся отстранять людей Кочеткова от управления предприятием. Лузгина сменил близкий к бизнесмену депутат гордумы Антон Гусев (ЛДПР). Концессия необходима Кочеткову, чтобы установить не сиюминутный, а долгосрочный контроль над миллиардными оборотами МУПа. «Водные ресурсы» предложили инвестировать в «Водоканал» 30 миллиардов рублей, с условиями получения всего имущества МУПа и гарантированного возврата средств из бюджета в течение восьми лет. Чиновники оценивают необходимые инвестиции в 236 млрд рублей до 2045 года. Конкурировать с «Водными ресурсами» планирует «Росводоканал» Михаила Фридмана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отстоял перед губернатором Евгением Куйвашевым решение отклонить заявку питерской компании «Водные ресурсы», связываемую с миллиардером Виталием Кочетковым, на 30-летнюю концессию «Водоканала». Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона. Концессионную инициативу «Водных ресурсов» комиссия при мэрии, куда входят все замы главы города и два депутата гордумы, отклонила 11 мая. Чиновники посчитали, что, во-первых, предложение компании не является для города выгодным, а во-вторых, документы оформлены не так, как полагается. «Куйвашев в конце мая — вероятно, в ответ на возмущение Кочеткова — попросил Орлова объясниться. И тот убедил, что „Водные ресурсы“ виноваты сами, надо просто лучше готовиться», — поделился собеседник. Также он выразил уверенность, что заявка на концессию — уже доработанная — будет подана в администрацию повторно. В апреле Кочетков при поддержке Куйвашева вернул фактический контроль над «Водоканалом» — в отставку был отправлен гендиректор Евгений Лузгин. Изначально он был лоялен Кочеткову, но в конце 2022 занял позицию Орлова, когда тот принялся отстранять людей Кочеткова от управления предприятием. Лузгина сменил близкий к бизнесмену депутат гордумы Антон Гусев (ЛДПР). Концессия необходима Кочеткову, чтобы установить не сиюминутный, а долгосрочный контроль над миллиардными оборотами МУПа. «Водные ресурсы» предложили инвестировать в «Водоканал» 30 миллиардов рублей, с условиями получения всего имущества МУПа и гарантированного возврата средств из бюджета в течение восьми лет. Чиновники оценивают необходимые инвестиции в 236 млрд рублей до 2045 года. Конкурировать с «Водными ресурсами» планирует «Росводоканал» Михаила Фридмана.