Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов призвал жителей региона оставаться дома в эти выходные, не посещать леса и не разжигать костры, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). Также Мамонтов поблагодарил всех, кто участвует в ежедневных патрулированиях.
«Призываю [жителей области] оставаться дома в эти выходные, не посещать леса, воздержаться от разведения открытого огня и соблюдать правила пожарной безопасности. Хочу всех поблагодарить за участие в патрулировании, за тот результат, который мы совместно достигли», — пишет ДИП в telegram-канале, ссылаясь на Мамонтова.
Мамонтов отметил, что количество пожаров в Свердловской области снижается. Однако в эти выходные в большей части региона будет сохраняться пятый, самый высокий, класс пожарной опасности в лесах. «Он опасен не только для лесов, но и для любых ландшафтных территорий», — резюмировал министр.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области на озере поймали пьяного мужчину, который пытался развести костер, чтобы приготовить уху. Он представился сотрудникам МЧС чиновником из Нижнего Тагила. Ландшафтные пожары в регионе бушуют несколько месяцев.
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