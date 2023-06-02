Свердловский министр выступил с экстренным обращением к жителям. Видео

Глава свердловского минприроды Мамонтов запретил жителям выходить из дома из-за пожаров

03 июня 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Денис Мамонтов призывает свердловчан беречь леса Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов призвал жителей региона оставаться дома в эти выходные, не посещать леса и не разжигать костры, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). Также Мамонтов поблагодарил всех, кто участвует в ежедневных патрулированиях. «Призываю [жителей области] оставаться дома в эти выходные, не посещать леса, воздержаться от разведения открытого огня и соблюдать правила пожарной безопасности. Хочу всех поблагодарить за участие в патрулировании, за тот результат, который мы совместно достигли», — пишет ДИП в telegram-канале, ссылаясь на Мамонтова. Мамонтов отметил, что количество пожаров в Свердловской области снижается. Однако в эти выходные в большей части региона будет сохраняться пятый, самый высокий, класс пожарной опасности в лесах. «Он опасен не только для лесов, но и для любых ландшафтных территорий», — резюмировал министр. Ранее сообщалось, что в Свердловской области на озере поймали пьяного мужчину, который пытался развести костер, чтобы приготовить уху. Он представился сотрудникам МЧС чиновником из Нижнего Тагила. Ландшафтные пожары в регионе бушуют несколько месяцев.

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов призвал жителей региона оставаться дома в эти выходные, не посещать леса и не разжигать костры, сообщили в департаменте информполитики области (ДИП). Также Мамонтов поблагодарил всех, кто участвует в ежедневных патрулированиях. «Призываю [жителей области] оставаться дома в эти выходные, не посещать леса, воздержаться от разведения открытого огня и соблюдать правила пожарной безопасности. Хочу всех поблагодарить за участие в патрулировании, за тот результат, который мы совместно достигли», — пишет ДИП в telegram-канале, ссылаясь на Мамонтова. Мамонтов отметил, что количество пожаров в Свердловской области снижается. Однако в эти выходные в большей части региона будет сохраняться пятый, самый высокий, класс пожарной опасности в лесах. «Он опасен не только для лесов, но и для любых ландшафтных территорий», — резюмировал министр. Ранее сообщалось, что в Свердловской области на озере поймали пьяного мужчину, который пытался развести костер, чтобы приготовить уху. Он представился сотрудникам МЧС чиновником из Нижнего Тагила. Ландшафтные пожары в регионе бушуют несколько месяцев.