Почти два миллиона уральцев проголосовали за преображение городов

В Уральском федеральном округе около двух миллионов местных жителей проголосовали за объекты благоустройства — это почти на полмиллиона больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.
«В УрФО к выбору территорий для благоустройства присоединились почти два миллиона жителей», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале полпредства. Активнее всех голосовали Свердловская и Челябинская область, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
В 2021 году за объекты благоустройства проголосовали 1,3 млн уральцев, в 2022 — 1,5 млн. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что увеличение числа голосующих говорит об эффективности проекта. Полпред отметил, что жители регионов видят результат своего выбора во время голосования. Это скажется на желании горожан сохранять благоустроенные территории в хорошем состоянии.
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