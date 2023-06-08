Кремль дал четырем уральским губернаторам важное поручение

Замглавы АП Магомедов поручил регионам УрФО сосредоточиться на поддержке коренных народов

08 июня 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Магомедсалам Магомедов и Владимир Якушев озвучили задачи губернаторам УрФО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО должны сосредоточиться на поддержке коренных малочисленных народов, которые все чаще становятся объектами провокаций оппонентов России. Такое поручение губернаторы получили на совещании с замглавы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева в Тюмени. «19 мая президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера — Владимира Владимировича Путина», — обратил внимание губернаторов Магомедов, его слова URA.RU передали в пресс-службе полпредства. Якушев, в свою очередь, тоже заметил, что оппоненты России «делают ставку на раскол» общества по признакам национальности и религии. Губернаторам Евгению Куйвашеву, Александру Моору, Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову дано поручение способствовать сохранению традиционного образа жизни малых народов — это поможет снизить риски межнациональных конфликтов. Организованное Кремлем совещание по нацполитике в этом году состоялось в Тюмени. Как и анонсировало URA.RU, на встречу с замглавы АП Магомедовым прибыли губернаторы всех регионов УрФО, а также главы крупнейших городов. В 2022-м аналогичное мероприятие проходило в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО должны сосредоточиться на поддержке коренных малочисленных народов, которые все чаще становятся объектами провокаций оппонентов России. Такое поручение губернаторы получили на совещании с замглавы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева в Тюмени. «19 мая президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера — Владимира Владимировича Путина», — обратил внимание губернаторов Магомедов, его слова URA.RU передали в пресс-службе полпредства. Якушев, в свою очередь, тоже заметил, что оппоненты России «делают ставку на раскол» общества по признакам национальности и религии. Губернаторам Евгению Куйвашеву, Александру Моору, Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову дано поручение способствовать сохранению традиционного образа жизни малых народов — это поможет снизить риски межнациональных конфликтов. Организованное Кремлем совещание по нацполитике в этом году состоялось в Тюмени. Как и анонсировало URA.RU, на встречу с замглавы АП Магомедовым прибыли губернаторы всех регионов УрФО, а также главы крупнейших городов. В 2022-м аналогичное мероприятие проходило в Челябинске.