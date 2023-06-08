Кремль дал четырем уральским губернаторам важное поручение

Замглавы АП Магомедов поручил регионам УрФО сосредоточиться на поддержке коренных народов
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, якушев владимир, магомедов магомедсалам
Магомедсалам Магомедов и Владимир Якушев озвучили задачи губернаторам УрФО Фото:

Власти Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО должны сосредоточиться на поддержке коренных малочисленных народов, которые все чаще становятся объектами провокаций оппонентов России. Такое поручение губернаторы получили на совещании с замглавы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева в Тюмени.

«19 мая президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера — Владимира Владимировича Путина», — обратил внимание губернаторов Магомедов, его слова URA.RU передали в пресс-службе полпредства.

Якушев, в свою очередь, тоже заметил, что оппоненты России «делают ставку на раскол» общества по признакам национальности и религии. Губернаторам Евгению Куйвашеву, Александру Моору, Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову дано поручение способствовать сохранению традиционного образа жизни малых народов — это поможет снизить риски межнациональных конфликтов.

Организованное Кремлем совещание по нацполитике в этом году состоялось в Тюмени. Как и анонсировало URA.RU, на встречу с замглавы АП Магомедовым прибыли губернаторы всех регионов УрФО, а также главы крупнейших городов. В 2022-м аналогичное мероприятие проходило в Челябинске.

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Власти Свердловской и Тюменской областей, а также ХМАО и ЯНАО должны сосредоточиться на поддержке коренных малочисленных народов, которые все чаще становятся объектами провокаций оппонентов России. Такое поручение губернаторы получили на совещании с замглавы администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова и уральского полпреда Владимира Якушева в Тюмени. «19 мая президент провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Было сказано, что наши противники рассматривают многонациональность России как одну из возможных линий разлома. Однако вместо раскола наши противники столкнулись с консолидацией многонационального народа России вокруг своего лидера — Владимира Владимировича Путина», — обратил внимание губернаторов Магомедов, его слова URA.RU передали в пресс-службе полпредства. Якушев, в свою очередь, тоже заметил, что оппоненты России «делают ставку на раскол» общества по признакам национальности и религии. Губернаторам Евгению Куйвашеву, Александру Моору, Наталье Комаровой и Дмитрию Артюхову дано поручение способствовать сохранению традиционного образа жизни малых народов — это поможет снизить риски межнациональных конфликтов. Организованное Кремлем совещание по нацполитике в этом году состоялось в Тюмени. Как и анонсировало URA.RU, на встречу с замглавы АП Магомедовым прибыли губернаторы всех регионов УрФО, а также главы крупнейших городов. В 2022-м аналогичное мероприятие проходило в Челябинске.
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