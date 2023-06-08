В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание

09 июня 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Стоимость набора чая, меняющего сознание, начинается от 900 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке «Авито». Автор публикации утверждает, что напиток может заменить пиво, так как тоже вызывает опьянение. «Китайский пьяный чай вместо пива, меняет состояние. Нас, чайных пьяниц, радует, что все больше и больше развивается чайная культура. Мы принимаем активное участие в этом и даем нашим дорогим покупателям мощный чай, вкусный чай. Даже с эффектами. Напрямую с рынков Гуанчжоу. Плюс — самые подробные инструкции по правильному завариванию, чтобы эффект точно был. Вот. Чтобы про пиво и кофе сразу забывали», — указывает автор публикации. Он добавил, что минимальная стоимость чайного набора с эффектом изменения сознания составляет 900 рублей. В него входят такие сорта, как Тегуань Инь, Габа Хун Шуэй улун, Да Хун Пао и т. д. В региональное управления Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке «Авито». Автор публикации утверждает, что напиток может заменить пиво, так как тоже вызывает опьянение. «Китайский пьяный чай вместо пива, меняет состояние. Нас, чайных пьяниц, радует, что все больше и больше развивается чайная культура. Мы принимаем активное участие в этом и даем нашим дорогим покупателям мощный чай, вкусный чай. Даже с эффектами. Напрямую с рынков Гуанчжоу. Плюс — самые подробные инструкции по правильному завариванию, чтобы эффект точно был. Вот. Чтобы про пиво и кофе сразу забывали», — указывает автор публикации. Он добавил, что минимальная стоимость чайного набора с эффектом изменения сознания составляет 900 рублей. В него входят такие сорта, как Тегуань Инь, Габа Хун Шуэй улун, Да Хун Пао и т. д. В региональное управления Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.