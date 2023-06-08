08 июня 2023

В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, чай, полевая кухня, 9 мая
Стоимость набора чая, меняющего сознание, начинается от 900 рублей Фото:

В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке «Авито». Автор публикации утверждает, что напиток может заменить пиво, так как тоже вызывает опьянение.

«Китайский пьяный чай вместо пива, меняет состояние. Нас, чайных пьяниц, радует, что все больше и больше развивается чайная культура. Мы принимаем активное участие в этом и даем нашим дорогим покупателям мощный чай, вкусный чай. Даже с эффектами. Напрямую с рынков Гуанчжоу. Плюс — самые подробные инструкции по правильному завариванию, чтобы эффект точно был. Вот. Чтобы про пиво и кофе сразу забывали», — указывает автор публикации.

Он добавил, что минимальная стоимость чайного набора с эффектом изменения сознания составляет 900 рублей. В него входят такие сорта, как Тегуань Инь, Габа Хун Шуэй улун, Да Хун Пао и т. д.

В региональное управления Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени начали торговать «пьяным чаем», который меняет сознание. Соответствующее объявление было опубликовано на онлайн-площадке «Авито». Автор публикации утверждает, что напиток может заменить пиво, так как тоже вызывает опьянение. «Китайский пьяный чай вместо пива, меняет состояние. Нас, чайных пьяниц, радует, что все больше и больше развивается чайная культура. Мы принимаем активное участие в этом и даем нашим дорогим покупателям мощный чай, вкусный чай. Даже с эффектами. Напрямую с рынков Гуанчжоу. Плюс — самые подробные инструкции по правильному завариванию, чтобы эффект точно был. Вот. Чтобы про пиво и кофе сразу забывали», — указывает автор публикации. Он добавил, что минимальная стоимость чайного набора с эффектом изменения сознания составляет 900 рублей. В него входят такие сорта, как Тегуань Инь, Габа Хун Шуэй улун, Да Хун Пао и т. д. В региональное управления Роспотребнадзора направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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