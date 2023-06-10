В Перми откроют гастрономический фестиваль в День России

В Перми 12 июня откроется гастрономический фестиваль под названием «59 блюд». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь/Культура/Наука».
«Открытие гастрономического фестиваля запланировано в День России на 12 часов. Все желающие могут посетить его на эспланаде перед Законодательным Собранием», — написано в посте.
Пермяки смогут попробовать и купить местные продукты и блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. В посте также отмечается, что жители получат возможность участвовать в мастер-классах и детских интерактивных программах. В рамках фестиваля начнется, по информации организаторов, установка первого регионального рекорда Пермского края — «Три тысячи литров кваса», который жители и гости города смогут выпить.
Ранее в Перми состоялся фестиваль детского кино «Медвежонок». Идейным вдохновителем мероприятия стал Гавриил Гордеев.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.