В Перми откроют гастрономический фестиваль в День России

11 июня 2023 в 04:10 Размер текста - 17 +

В Перми пройдет гастрономический фестиваль Фото: Московец Илья © URA.RU В Перми 12 июня откроется гастрономический фестиваль под названием «59 блюд». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь/Культура/Наука». «Открытие гастрономического фестиваля запланировано в День России на 12 часов. Все желающие могут посетить его на эспланаде перед Законодательным Собранием», — написано в посте. Пермяки смогут попробовать и купить местные продукты и блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. В посте также отмечается, что жители получат возможность участвовать в мастер-классах и детских интерактивных программах. В рамках фестиваля начнется, по информации организаторов, установка первого регионального рекорда Пермского края — «Три тысячи литров кваса», который жители и гости города смогут выпить. Ранее в Перми состоялся фестиваль детского кино «Медвежонок». Идейным вдохновителем мероприятия стал Гавриил Гордеев.

В Перми 12 июня откроется гастрономический фестиваль под названием «59 блюд». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь/Культура/Наука». «Открытие гастрономического фестиваля запланировано в День России на 12 часов. Все желающие могут посетить его на эспланаде перед Законодательным Собранием», — написано в посте. Пермяки смогут попробовать и купить местные продукты и блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. В посте также отмечается, что жители получат возможность участвовать в мастер-классах и детских интерактивных программах. В рамках фестиваля начнется, по информации организаторов, установка первого регионального рекорда Пермского края — «Три тысячи литров кваса», который жители и гости города смогут выпить. Ранее в Перми состоялся фестиваль детского кино «Медвежонок». Идейным вдохновителем мероприятия стал Гавриил Гордеев.