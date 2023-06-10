10 июня 2023
09 июня 2023

В Перми откроют гастрономический фестиваль в День России

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День защиты детей в ЖК «Нагорный». Екатеринбург, продукты, еда, приготовление пиццы
В Перми пройдет гастрономический фестиваль Фото:

В Перми 12 июня откроется гастрономический фестиваль под названием «59 блюд». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь/Культура/Наука».

«Открытие гастрономического фестиваля запланировано в День России на 12 часов. Все желающие могут посетить его на эспланаде перед Законодательным Собранием», — написано в посте.

Пермяки смогут попробовать и купить местные продукты и блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. В посте также отмечается, что жители получат возможность участвовать в мастер-классах и детских интерактивных программах. В рамках фестиваля начнется, по информации организаторов, установка первого регионального рекорда Пермского края — «Три тысячи литров кваса», который жители и гости города смогут выпить.

Ранее в Перми состоялся фестиваль детского кино «Медвежонок». Идейным вдохновителем мероприятия стал Гавриил Гордеев.

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В Перми 12 июня откроется гастрономический фестиваль под названием «59 блюд». Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь/Культура/Наука». «Открытие гастрономического фестиваля запланировано в День России на 12 часов. Все желающие могут посетить его на эспланаде перед Законодательным Собранием», — написано в посте. Пермяки смогут попробовать и купить местные продукты и блюда, посмотреть выступления творческих коллективов. В посте также отмечается, что жители получат возможность участвовать в мастер-классах и детских интерактивных программах. В рамках фестиваля начнется, по информации организаторов, установка первого регионального рекорда Пермского края — «Три тысячи литров кваса», который жители и гости города смогут выпить. Ранее в Перми состоялся фестиваль детского кино «Медвежонок». Идейным вдохновителем мероприятия стал Гавриил Гордеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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