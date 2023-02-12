Берлускони придумал способ, как убедить Зеленского «прекратить огонь» на Украине

Берлускони: Байден должен дать денег на восстановление Украины, чтобы прекратить огонь в стране

13 февраля 2023 в 00:39 Размер текста - 17 +

Джо Байден должен придумать план по прекращению огня на Украине, считает Берлускони Фото: Official White House / Erin Scott новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины с привлечением триллионов долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — передает слова Сильвио Берлускони АНСА . По мнению бывшего итальянского премьер-министра, добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры. При этом Берлускони отметил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отправлять помощь. «Мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось», — считает бывший премьер-министр Италии. США и страны Запада с самого начала специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию, отправляют финансы и военную технику Украине. После того, страны Евросоюза согласились отправить танки на фронт СВО, Зеленский вновь актуализировал вопрос о военной помощи и потребовал истребители F-16.

Президент США Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины с привлечением триллионов долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — передает слова Сильвио Берлускони АНСА. По мнению бывшего итальянского премьер-министра, добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры. При этом Берлускони отметил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отправлять помощь. «Мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось», — считает бывший премьер-министр Италии. США и страны Запада с самого начала специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию, отправляют финансы и военную технику Украине. После того, страны Евросоюза согласились отправить танки на фронт СВО, Зеленский вновь актуализировал вопрос о военной помощи и потребовал истребители F-16.