12 февраля 2023

Берлускони придумал способ, как убедить Зеленского «прекратить огонь» на Украине

Берлускони: Байден должен дать денег на восстановление Украины, чтобы прекратить огонь в стране
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден должен придумать план по прекращению огня на Украине, считает Берлускони Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины с привлечением триллионов долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — передает слова Сильвио Берлускони АНСА. По мнению бывшего итальянского премьер-министра, добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры.

При этом Берлускони отметил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отправлять помощь. «Мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось», — считает бывший премьер-министр Италии.

США и страны Запада с самого начала специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию, отправляют финансы и военную технику Украине. После того, страны Евросоюза согласились отправить танки на фронт СВО, Зеленский вновь актуализировал вопрос о военной помощи и потребовал истребители F-16.

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Президент США Джо Байден обязан предложить план по восстановлению Украины с привлечением триллионов долларов, а взамен добиться от президента Украины Владимира Зеленского прекращения огня. Об этом заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. «Поскольку иначе мы не дадим больше долларов и оружия. Только такой шаг может убедить этого господина [Зеленского] прекратить огонь», — передает слова Сильвио Берлускони АНСА. По мнению бывшего итальянского премьер-министра, добиться прекращения огня на Украине возможно только план по восстановлению инфраструктуры. При этом Берлускони отметил, что не стал бы встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским и отправлять помощь. «Мы видим разорение его страны и истребление солдат и жителей. Было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса, и то, что происходит, никогда бы не случилось», — считает бывший премьер-министр Италии. США и страны Запада с самого начала специальной военной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию, отправляют финансы и военную технику Украине. После того, страны Евросоюза согласились отправить танки на фронт СВО, Зеленский вновь актуализировал вопрос о военной помощи и потребовал истребители F-16.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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