Политолог объяснил, зачем Зеленский ведет информационную войну с Берлускони

Политолог: Украина стремится к монополии в информационном поле в Европе

23 февраля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Конфликт на Украине обострился из-за действий Зеленского, заявил Сильвио Берлускони Фото: Официальный сайт президента Украины Украина пытается стать ключевой европейской страной в европейском информационном поле, которая сможет раздавать всем оценки. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя критику президента Украины Владимира Зеленского в сторону бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. «На мой взгляд, попытка Украины состоит в том, чтобы определить свое место в Европе как ключевой страны. Страны, с которой не просто все должны считаться, а которая может раздавать всем оценки», — заявил Дмитрий Журавлев в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что история между Зеленским и Берлускони похожа на фильм «Слон и Моська», где собака лает на более крупное животное. Ранее Берлускони заявлял, что из-за действий Зеленского, на Украине обострился конфликт. Он отметил, что президенту Украины не стоило бомбить территорию ЛНР и ДНР, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это Зеленский заявил, что дом Берлускони никогда не «бомбили ракеты».

Украина пытается стать ключевой европейской страной в европейском информационном поле, которая сможет раздавать всем оценки. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев, комментируя критику президента Украины Владимира Зеленского в сторону бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони. «На мой взгляд, попытка Украины состоит в том, чтобы определить свое место в Европе как ключевой страны. Страны, с которой не просто все должны считаться, а которая может раздавать всем оценки», — заявил Дмитрий Журавлев в разговоре с Пятым каналом. Он отметил, что история между Зеленским и Берлускони похожа на фильм «Слон и Моська», где собака лает на более крупное животное. Ранее Берлускони заявлял, что из-за действий Зеленского, на Украине обострился конфликт. Он отметил, что президенту Украины не стоило бомбить территорию ЛНР и ДНР, передает «Национальная служба новостей». В ответ на это Зеленский заявил, что дом Берлускони никогда не «бомбили ракеты».