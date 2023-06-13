Экс-ревизор СвЖД попался на получении крупной взятки

13 июня 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Меру пресечения подозреваемому пока не избрали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки в 160 тысяч рублей. Фигурантом дела стал бывший ревизор по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России в своих социальных сетях. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении 52-летнего бывшего ревизора по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги», — рассказали в пресс-службе. Следователи установили, что с 2015 по 2022 год мужчина получил от представителя транспортной компании более 160 тысяч рублей. Бывший железнодорожник согласовывал транспортную документацию и способствовал согласованию документов другими должностными лицами. Сейчас следствие продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения. «С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства подразделения железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — рассказали в Центральном МСУТ СК России.

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту получения крупной взятки в 160 тысяч рублей. Фигурантом дела стал бывший ревизор по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги (СвЖД). Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России в своих социальных сетях. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по п. „в“ ч. 5 ст. 290 УК РФ в отношении 52-летнего бывшего ревизора по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги», — рассказали в пресс-службе. Следователи установили, что с 2015 по 2022 год мужчина получил от представителя транспортной компании более 160 тысяч рублей. Бывший железнодорожник согласовывал транспортную документацию и способствовал согласованию документов другими должностными лицами. Сейчас следствие продолжается и решается вопрос об избрании меры пресечения. «С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства подразделения железной дороги готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — рассказали в Центральном МСУТ СК России.