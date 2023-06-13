Челябинский губернатор увеличил гранты на проекты для бойцов СВО

13 июня 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер поддержит 20 грантовых заявок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на 50 процентов увеличили грантовую поддержку НКО, оказывающих помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны СВО. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе главы региона. «Сейчас важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне СВО, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медорганизаций. Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса», — подчеркнул Текслер. По результатам конкурса будет поддержано 20 проектов на общую сумму свыше 22 млн рублей. На конкурс грантов губернатора было подано 90 заявок. НКО в партнерстве с органами власти будут заниматься психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов, поддержкой вынужденных переселенцев, профилактикой алкоголизации.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на 50 процентов увеличили грантовую поддержку НКО, оказывающих помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны СВО. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе главы региона. «Сейчас важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне СВО, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медорганизаций. Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса», — подчеркнул Текслер. По результатам конкурса будет поддержано 20 проектов на общую сумму свыше 22 млн рублей. На конкурс грантов губернатора было подано 90 заявок. НКО в партнерстве с органами власти будут заниматься психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов, поддержкой вынужденных переселенцев, профилактикой алкоголизации.