Челябинский губернатор увеличил гранты на проекты для бойцов СВО

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Межрегиональный детско-юношеский экологический форум. Челябинск, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер поддержит 20 грантовых заявок Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на 50 процентов увеличили грантовую поддержку НКО, оказывающих помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны СВО. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе главы региона.

«Сейчас важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне СВО, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медорганизаций. Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса», — подчеркнул Текслер.

По результатам конкурса будет поддержано 20 проектов на общую сумму свыше 22 млн рублей. На конкурс грантов губернатора было подано 90 заявок. НКО в партнерстве с органами власти будут заниматься психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов, поддержкой вынужденных переселенцев, профилактикой алкоголизации.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на 50 процентов увеличили грантовую поддержку НКО, оказывающих помощь военнослужащим, которые возвращаются из зоны СВО. Об этом URA.RU сообщили 13 июня в пресс-службе главы региона. «Сейчас важно поддержать наших ребят, которые находятся в зоне СВО, их родных и близких. У наших некоммерческих организаций очень много хороших проектов, которые дополняют работу органов власти, социальных служб, медорганизаций. Из-за большого числа заявок мы увеличиваем бюджет конкурса», — подчеркнул Текслер. По результатам конкурса будет поддержано 20 проектов на общую сумму свыше 22 млн рублей. На конкурс грантов губернатора было подано 90 заявок. НКО в партнерстве с органами власти будут заниматься психологической реабилитацией военнослужащих и ветеранов, поддержкой вынужденных переселенцев, профилактикой алкоголизации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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