Экс-менеджера челябинской «дочки» НОВАТЭКа отдали под суд

14 июня 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

Дело бывшего начальника отдела капитального строительства ООО «НОВАТЭК-АЗК» рассмотрят в Советском райсуде Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске отдали под суд бывшего начальника отдела капитального строительства ООО «НОВАТЭК-АЗК». Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства организации в сфере торговли топливом, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа в крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону. Они же осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. «Задержанному избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Советский райсуд», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Обыски в «НОВАТЭК-АЗК» прошли в середине марта. Силовиков интересовала деятельность начальника капитального строительства компании, который, по версии следствия, получал деньги за общее покровительство лоббирование интересов и подписание актов о выполнении ремонтно-строительных работ на автозаправочных станциях. В результате компании был нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей. В пресс-службе «НОВАТЭК-АЗК» URA.RU сообщили, что специалист был уволен после внутренней проверки в феврале 2022 года. По результатам проверки было инициировано разбирательство с привлечением правоохранительных органов. «НОВАТЭК-АЗК» является дочерним предприятием крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». Помимо Челябинской области, оно работает также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске отдали под суд бывшего начальника отдела капитального строительства ООО «НОВАТЭК-АЗК». Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием собрана достаточная доказательная база. «Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела капитального строительства организации в сфере торговли топливом, обвиняемого в совершении коммерческого подкупа в крупном размере. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что преступление было выявлено сотрудниками ГУ МВД по региону. Они же осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. «Задержанному избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в Советский райсуд», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Обыски в «НОВАТЭК-АЗК» прошли в середине марта. Силовиков интересовала деятельность начальника капитального строительства компании, который, по версии следствия, получал деньги за общее покровительство лоббирование интересов и подписание актов о выполнении ремонтно-строительных работ на автозаправочных станциях. В результате компании был нанесен ущерб на сумму свыше 1,1 млн рублей. В пресс-службе «НОВАТЭК-АЗК» URA.RU сообщили, что специалист был уволен после внутренней проверки в феврале 2022 года. По результатам проверки было инициировано разбирательство с привлечением правоохранительных органов. «НОВАТЭК-АЗК» является дочерним предприятием крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». Помимо Челябинской области, оно работает также в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях.