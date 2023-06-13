В Челябинске 17-летний подросток сам себя кастрировал

14 июня 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

После членовредительства парню потребовалось помощь врачей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь. Об этом URA.RU 13 июня сообщил источник в правоохранительных органах. «Причина столь странного поведения подростка выясняется. Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик», — отметил источник. Через три дня после удаления первого яичка юноша решил продолжить членовредительство. Он отрезал себе второе яичко, однако эта процедура привела к тому, что молодому человеку потребовалась медпомощь и его госпитализировали. Семья парня характеризуется как благополучная. Родители не знали, чем занимался их сын, отметил источник. На момент публикации материала в пресс-службе областного минздрава комментарий URA.RU не предоставили. Ранее челябинский пластический хирург Александр Пухов прокомментировал законопроект, наклыдвающий запрет на операции по смене пола. Он поставил под сомнение, что в РФ появятся организации, подпольно проводящие такие операции. Процесс по смене пола многоуровневый, операции длятся около 10 часов и требуют наличия микрохирургической техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь. Об этом URA.RU 13 июня сообщил источник в правоохранительных органах. «Причина столь странного поведения подростка выясняется. Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик», — отметил источник. Через три дня после удаления первого яичка юноша решил продолжить членовредительство. Он отрезал себе второе яичко, однако эта процедура привела к тому, что молодому человеку потребовалась медпомощь и его госпитализировали. Семья парня характеризуется как благополучная. Родители не знали, чем занимался их сын, отметил источник. На момент публикации материала в пресс-службе областного минздрава комментарий URA.RU не предоставили. Ранее челябинский пластический хирург Александр Пухов прокомментировал законопроект, наклыдвающий запрет на операции по смене пола. Он поставил под сомнение, что в РФ появятся организации, подпольно проводящие такие операции. Процесс по смене пола многоуровневый, операции длятся около 10 часов и требуют наличия микрохирургической техники.