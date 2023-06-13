13 июня 2023

В Челябинске 17-летний подросток сам себя кастрировал

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После членовредительства парню потребовалось помощь врачей Фото:

В Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь. Об этом URA.RU 13 июня сообщил источник в правоохранительных органах.

«Причина столь странного поведения подростка выясняется. Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик», — отметил источник.

Через три дня после удаления первого яичка юноша решил продолжить членовредительство. Он отрезал себе второе яичко, однако эта процедура привела к тому, что молодому человеку потребовалась медпомощь и его госпитализировали.

Семья парня характеризуется как благополучная. Родители не знали, чем занимался их сын, отметил источник. На момент публикации материала в пресс-службе областного минздрава комментарий URA.RU не предоставили.

Ранее челябинский пластический хирург Александр Пухов прокомментировал законопроект, наклыдвающий запрет на операции по смене пола. Он поставил под сомнение, что в РФ появятся организации, подпольно проводящие такие операции. Процесс по смене пола многоуровневый, операции длятся около 10 часов и требуют наличия микрохирургической техники.

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В Челябинске 17-летний юноша сам провел себе кастрацию. Вначале подросток отрезал себе одно яичко, но самостоятельное удаление второго привело к тому, что молодому челябинцу потребовалась медпомощь. Об этом URA.RU 13 июня сообщил источник в правоохранительных органах. «Причина столь странного поведения подростка выясняется. Вначале он отрезал себе одно яичко, а раны зашил простой ниткой с иголкой. Отрезанный орган юноша бросал на пол и стол, словно мячик», — отметил источник. Через три дня после удаления первого яичка юноша решил продолжить членовредительство. Он отрезал себе второе яичко, однако эта процедура привела к тому, что молодому человеку потребовалась медпомощь и его госпитализировали. Семья парня характеризуется как благополучная. Родители не знали, чем занимался их сын, отметил источник. На момент публикации материала в пресс-службе областного минздрава комментарий URA.RU не предоставили. Ранее челябинский пластический хирург Александр Пухов прокомментировал законопроект, наклыдвающий запрет на операции по смене пола. Он поставил под сомнение, что в РФ появятся организации, подпольно проводящие такие операции. Процесс по смене пола многоуровневый, операции длятся около 10 часов и требуют наличия микрохирургической техники.
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