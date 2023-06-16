В Пермском крае задержан рецидивист, убивший знакомую из-за оскорблений

17 июня 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Задержанный ранее был неоднократно судим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермской крае задержан 32-летний ранее судимый местный житель, который признался в убийстве знакомой, чье тело было найдено 15 июня в лесу на окраине села Юсьва. Он рассказал, что убил женщину в ходе ссоры. «Днем 14 июня между подозреваемым и его 35-летней знакомой на окраине села Юсьва произошла ссора из-за оскорблений, высказанных женщиной в адрес подозреваемого. Во время конфликта подозреваемый вооружился ножом и нанес им потерпевшей множественные удары по телу. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю. Уточняется, что после убийства мужчина перевез тело в лес и скрылся. Труп на следующий день нашли местные жители. Было возбуждено дело по статье об убийстве.

В Пермской крае задержан 32-летний ранее судимый местный житель, который признался в убийстве знакомой, чье тело было найдено 15 июня в лесу на окраине села Юсьва. Он рассказал, что убил женщину в ходе ссоры. «Днем 14 июня между подозреваемым и его 35-летней знакомой на окраине села Юсьва произошла ссора из-за оскорблений, высказанных женщиной в адрес подозреваемого. Во время конфликта подозреваемый вооружился ножом и нанес им потерпевшей множественные удары по телу. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю. Уточняется, что после убийства мужчина перевез тело в лес и скрылся. Труп на следующий день нашли местные жители. Было возбуждено дело по статье об убийстве.