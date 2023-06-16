16 июня 2023

В Пермском крае задержан рецидивист, убивший знакомую из-за оскорблений

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанный ранее был неоднократно судим Фото:

В Пермской крае задержан 32-летний ранее судимый местный житель, который признался в убийстве знакомой, чье тело было найдено 15 июня в лесу на окраине села Юсьва. Он рассказал, что убил женщину в ходе ссоры.

«Днем 14 июня между подозреваемым и его 35-летней знакомой на окраине села Юсьва произошла ссора из-за оскорблений, высказанных женщиной в адрес подозреваемого. Во время конфликта подозреваемый вооружился ножом и нанес им потерпевшей множественные удары по телу. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю.

Уточняется, что после убийства мужчина перевез тело в лес и скрылся. Труп на следующий день нашли местные жители. Было возбуждено дело по статье об убийстве.

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В Пермской крае задержан 32-летний ранее судимый местный житель, который признался в убийстве знакомой, чье тело было найдено 15 июня в лесу на окраине села Юсьва. Он рассказал, что убил женщину в ходе ссоры. «Днем 14 июня между подозреваемым и его 35-летней знакомой на окраине села Юсьва произошла ссора из-за оскорблений, высказанных женщиной в адрес подозреваемого. Во время конфликта подозреваемый вооружился ножом и нанес им потерпевшей множественные удары по телу. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Пермскому краю. Уточняется, что после убийства мужчина перевез тело в лес и скрылся. Труп на следующий день нашли местные жители. Было возбуждено дело по статье об убийстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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