День молодежи в Екатеринбурге организует искусственный интеллект

Мэрия Екатеринбурга анонсировала программу Дня молодежи

День молодежи в этом году переместился от ККТ «Космос» в парк Маяковского Фото: Московец Илья © URA.RU

Екатеринбург готовится к масштабному празднованию Дня молодежи, который пройдет 24 июня. Главной площадкой празднования в этом году станет ЦПКиО имени Маяковского, где работа будет организована с помощью искусственного интеллекта. Также в 2023 году организаторы обошлись без гранта от Росмолодежи, поэтому в программе никаких звездных имен не числится.

«Росмолодежь в том году первый раз делала проект под своей эгидой, и он включал 10 регионов. В этом году будут другие регионы, и там есть некоторые, кто повторился, потому что День молодежи — это финансово затратно. То есть не каждый год одни и те же регионы принимают участие [в таком проекте]. Все расходы были на нас кроме звезды — ее привозила Росмолодежь», — пояснила корреспонденту URA.RU директор «Дома молодежи» Лейла Расулова.

По этой причине гостей Дня молодежи ожидают лекции, мастер-классы, чтение стихов и художественные номера. На главной сцене парка пройдет фестиваль студенческого творчества и выступление молодежной лиги КВН «ЕКАТ», а на стратегической сессии «Екатеринбург — город молодежи» мэр города Алексей Орлов лично обсудит с молодежью идеи развития молодежной политики в Екатеринбурге. Также будет работать восемь кластеров.

Кластер «Развитие» расположится перед центральным входом в парк, где гости праздника смогут подать заявку волонтера на Международный фестиваль университетского спорта, послушать профориентационные лекции, посетить экологические мастер-классы и написать письмо российским военным, которые участвуют в спецоперации. В кластере «Смыслов» возле сцены «Sound Парк» пройдут беседа с мэром Орловым, открытые лекции российского общества «Знание», городской фестиваль молодежных субкультур «АзияБриз: Приквел-2023».

На аллее Маяковского разместится кластер «Креатива», где будут проходить различные мастер-классы, а у «Поэзии» молодежь будет читать стихи и прозу. В кластере «Международных отношений» устроят Международный фестиваль уличных игр, в «Юморе» — покажут юмористические номера, а в «Безопасности» можно будет сделать экспресс-тест на ВИЧ, посетить центр отбора на военную службу по контракту и многое другое. Мероприятия пройдут с 12:00 до 22:00.

В прошлом году День молодежи проходил в районе между ККТ «Космос» и Дворцом игровых видов спорта (ДИВС). Тогда хэдлайнером мероприятия стала группы «Градусы», где музыканты заставили плакать фанатку из-за подарка.