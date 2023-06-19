Екатеринбургский суд вынес приговор мужчине, убившему 5-летнего ребенка

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Екатеринбуржец, убивший 5-летнего ребенка получил 8,4 лет лишения свободы Фото:

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю наказание в виде 8,4 лет лишения свободы за убийство 5-летнего ребенка своей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В января 2022 года 28-летний мужчина из личной неприязни нанес телесные повреждения 5-летней дочери своей супруги. От полученных травм малолетний ребенок скончался на месте происшествия 28 января», — сказано в сообщении. Ленинский районный суд Екатеринбурга 19 июня 2023 года вынес приговор обвиняемому в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Мужчина будет отбывать свой приговор в исправительной колонии строго режима. В судебном заседании осужденный вину не признавал. Приговор не вступил в законную силу.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил местному жителю наказание в виде 8,4 лет лишения свободы за убийство 5-летнего ребенка своей супруги. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В января 2022 года 28-летний мужчина из личной неприязни нанес телесные повреждения 5-летней дочери своей супруги. От полученных травм малолетний ребенок скончался на месте происшествия 28 января», — сказано в сообщении. Ленинский районный суд Екатеринбурга 19 июня 2023 года вынес приговор обвиняемому в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы. Мужчина будет отбывать свой приговор в исправительной колонии строго режима. В судебном заседании осужденный вину не признавал. Приговор не вступил в законную силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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