Губернатор Махонин продвигает пермскую обувь на спортивный рынок

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Выставка Агротехнологии. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин помогает пермским производителям Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обувную фабрику «ТРЕК». В своем telegram-канале он пообещал представить продукцию компании главам спортивных федераций России, которые приедут в Пермь на форум «Россия — спортивная держава».

«Осенью в Пермь на форум „Россия — спортивная держава“ приедут спортсмены и руководители федераций со всей страны — обязательно представим возможности пермских предприятий», — написал Махонин. Глава региона отметил, что «ТРЕК» занимает первое место в стране по выпуску коньков, второе — по лыжным ботинкам, в лидерах по трекинговой обуви. Компания также намерена стать первым в России производителем футбольных бутс.

Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. «ТРЕК» также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обувную фабрику «ТРЕК». В своем telegram-канале он пообещал представить продукцию компании главам спортивных федераций России, которые приедут в Пермь на форум «Россия — спортивная держава». «Осенью в Пермь на форум „Россия — спортивная держава“ приедут спортсмены и руководители федераций со всей страны — обязательно представим возможности пермских предприятий», — написал Махонин. Глава региона отметил, что «ТРЕК» занимает первое место в стране по выпуску коньков, второе — по лыжным ботинкам, в лидерах по трекинговой обуви. Компания также намерена стать первым в России производителем футбольных бутс. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. «ТРЕК» также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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