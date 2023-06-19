Губернатор Махонин продвигает пермскую обувь на спортивный рынок

19 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин помогает пермским производителям Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обувную фабрику «ТРЕК». В своем telegram-канале он пообещал представить продукцию компании главам спортивных федераций России, которые приедут в Пермь на форум «Россия — спортивная держава». «Осенью в Пермь на форум „Россия — спортивная держава“ приедут спортсмены и руководители федераций со всей страны — обязательно представим возможности пермских предприятий», — написал Махонин. Глава региона отметил, что «ТРЕК» занимает первое место в стране по выпуску коньков, второе — по лыжным ботинкам, в лидерах по трекинговой обуви. Компания также намерена стать первым в России производителем футбольных бутс. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. «ТРЕК» также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил обувную фабрику «ТРЕК». В своем telegram-канале он пообещал представить продукцию компании главам спортивных федераций России, которые приедут в Пермь на форум «Россия — спортивная держава». «Осенью в Пермь на форум „Россия — спортивная держава“ приедут спортсмены и руководители федераций со всей страны — обязательно представим возможности пермских предприятий», — написал Махонин. Глава региона отметил, что «ТРЕК» занимает первое место в стране по выпуску коньков, второе — по лыжным ботинкам, в лидерах по трекинговой обуви. Компания также намерена стать первым в России производителем футбольных бутс. Ранее URA.RU рассказывало, что трекинговые ботинки пермской фабрики прошли испытания в Арктике и получили положительную оценку МЧС России. «ТРЕК» также производит тактическую обувь для военных и открыла новую линию по изготовлению спальных мешков для участников спецоперации.