Челябинский губернатор осмотрел новый ЖК в Озерске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, текслер алексей
У Озерска передовой опыт в части комплексного развития территории, отметил Текслер Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня осмотрел новый жилой комплекс «Шоколад» по улице Цветочной в Озерске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во время рабочего визита в Озерск Текслер осмотрел новый ЖК „Шоколад“ по улице Цветочной. Семь десятиэтажных многоквартирных домов построены на месте старых двухэтажных деревянных. Во дворе есть спортивные и детские площадки. Возводятся еще один дом и двухуровневая автостоянка», — уточнили в пресс-службе.

Текслер отметил, что у Озерска есть большой опыт комплексного развития территорий. Губернатор посетил Озерск в день 75-летия производственного объединения «Маяк».

«Это один из хороших примеров комплексного развития территории, когда на месте старого деревянного жилья возводят новое. У Озерска в этом передовой опыт. „Маяк“ — ведущее предприятие атомной отрасли, решающее задачи в части гособоронзаказа и не только. Успешно развивается градообразующее предприятие и сам город», — сообщил Текслер.

В рамках рабочей поездки в Озерск Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Глава региона дал напутствие военнослужащим Росгвардии, которые готовятся к отправке на фронт. Передал им нужное оборудование.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня осмотрел новый жилой комплекс «Шоколад» по улице Цветочной в Озерске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «Во время рабочего визита в Озерск Текслер осмотрел новый ЖК „Шоколад“ по улице Цветочной. Семь десятиэтажных многоквартирных домов построены на месте старых двухэтажных деревянных. Во дворе есть спортивные и детские площадки. Возводятся еще один дом и двухуровневая автостоянка», — уточнили в пресс-службе. Текслер отметил, что у Озерска есть большой опыт комплексного развития территорий. Губернатор посетил Озерск в день 75-летия производственного объединения «Маяк». «Это один из хороших примеров комплексного развития территории, когда на месте старого деревянного жилья возводят новое. У Озерска в этом передовой опыт. „Маяк“ — ведущее предприятие атомной отрасли, решающее задачи в части гособоронзаказа и не только. Успешно развивается градообразующее предприятие и сам город», — сообщил Текслер. В рамках рабочей поездки в Озерск Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Глава региона дал напутствие военнослужащим Росгвардии, которые готовятся к отправке на фронт. Передал им нужное оборудование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...