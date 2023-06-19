Челябинский губернатор осмотрел новый ЖК в Озерске

У Озерска передовой опыт в части комплексного развития территории, отметил Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 19 июня осмотрел новый жилой комплекс «Шоколад» по улице Цветочной в Озерске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во время рабочего визита в Озерск Текслер осмотрел новый ЖК „Шоколад“ по улице Цветочной. Семь десятиэтажных многоквартирных домов построены на месте старых двухэтажных деревянных. Во дворе есть спортивные и детские площадки. Возводятся еще один дом и двухуровневая автостоянка», — уточнили в пресс-службе.

Текслер отметил, что у Озерска есть большой опыт комплексного развития территорий. Губернатор посетил Озерск в день 75-летия производственного объединения «Маяк».

«Это один из хороших примеров комплексного развития территории, когда на месте старого деревянного жилья возводят новое. У Озерска в этом передовой опыт. „Маяк“ — ведущее предприятие атомной отрасли, решающее задачи в части гособоронзаказа и не только. Успешно развивается градообразующее предприятие и сам город», — сообщил Текслер.

В рамках рабочей поездки в Озерск Текслер посетил 93-ю дивизию войск национальной гвардии. Глава региона дал напутствие военнослужащим Росгвардии, которые готовятся к отправке на фронт. Передал им нужное оборудование.