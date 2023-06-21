Умер екатеринбургский режиссер, снимавший клипы для «Чайфа» и Bad Boys Blue

Скончался режиссер Кирилл Котельников, снимавший клипы для свердловских рокеров
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Рок-музыканты скорбят по поводу ухода из жизни их товарища Фото:

Скончался екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников, об этом сообщается на официальной странице группы «Чайф» в соцсети. Котельников был известен тем, что снимал клипы многим свердловским рок-музыкантам, а также легендарной группе Bad Boys Blue.

«Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. <> Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл», — сказано в сообщении группы «Чайф».

Музыканты перечислили фильмы, над которыми трудился Котельников: «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «Картонная пристань». Они добавили, что у них было много планов сотрудничества с режиссером.

Одним из последних проектов, над которым работал Кирилл Котельников, стал сериал «Гриша Субботин». Сценаристом и продюсером этого фильма выступил Евгений Горенбург — директор фестиваля «Ночь музыки». В фильмах Котельникова снимались многие известные актеры — например, Михаил Ефремов («Картонная пристань»).

Также режиссер известен как автор клипов для знаменитых рок-коллективов — «Чайфа» и «Агаты Кристи». В 1996 году ему довелось снять клип для немецкой группы Bad Boys Blue во время их визита в Екатеринбург. Ролик на песню «Anywhere» снимался на границе Европы и Азии, а также в стенах настоящей российской тюрьмы.

Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким Кирилла Котельникова.

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Скончался екатеринбургский режиссер и документалист Кирилл Котельников, об этом сообщается на официальной странице группы «Чайф» в соцсети. Котельников был известен тем, что снимал клипы многим свердловским рок-музыкантам, а также легендарной группе Bad Boys Blue. «Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. <> Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл», — сказано в сообщении группы «Чайф». Музыканты перечислили фильмы, над которыми трудился Котельников: «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «Картонная пристань». Они добавили, что у них было много планов сотрудничества с режиссером. Одним из последних проектов, над которым работал Кирилл Котельников, стал сериал «Гриша Субботин». Сценаристом и продюсером этого фильма выступил Евгений Горенбург — директор фестиваля «Ночь музыки». В фильмах Котельникова снимались многие известные актеры — например, Михаил Ефремов («Картонная пристань»). Также режиссер известен как автор клипов для знаменитых рок-коллективов — «Чайфа» и «Агаты Кристи». В 1996 году ему довелось снять клип для немецкой группы Bad Boys Blue во время их визита в Екатеринбург. Ролик на песню «Anywhere» снимался на границе Европы и Азии, а также в стенах настоящей российской тюрьмы. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким Кирилла Котельникова.
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