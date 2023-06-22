В элитном поселке Челябинска пропала пенсионерка с потерей памяти. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревни, архив. Пермь, деревенская жизнь, природа, тайга, уватский район, река с вертолета, демьянка, поиски пропавших людей
Пенсионерка пропала в поселке Тарасовка Фото:

В элитном поселке Челябинска Тарасовка пропала 85-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Информацию о поиске пенсионерки распространили волонтеры.

«Пропал человек, Сафонова Раиса Васильевна, 19.03.1938 г. р. (85 лет), страдает потерей памяти. Челябинск, Тарасовка», — уточнили в сообществе «„Легион-Спас“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что пенсионерка ушла 22 июня из дома №29 по улице Пчелиная. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые до плеч. Особой приметой является отсутствие одного переднего зуба. Была одета в черное платье, синюю кофту, розовую шатку и красную куртку.

Ранее в областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе пришла бабушка с потерей памяти. Волонтеры сумели найти родственников пожилой женщины.

Бабушка страдает потерей памяти
Бабушка страдает потерей памяти

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В элитном поселке Челябинска Тарасовка пропала 85-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Информацию о поиске пенсионерки распространили волонтеры. «Пропал человек, Сафонова Раиса Васильевна, 19.03.1938 г. р. (85 лет), страдает потерей памяти. Челябинск, Тарасовка», — уточнили в сообществе «„Легион-Спас“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что пенсионерка ушла 22 июня из дома №29 по улице Пчелиная. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые до плеч. Особой приметой является отсутствие одного переднего зуба. Была одета в черное платье, синюю кофту, розовую шатку и красную куртку. Ранее в областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе пришла бабушка с потерей памяти. Волонтеры сумели найти родственников пожилой женщины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...