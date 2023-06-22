В элитном поселке Челябинска Тарасовка пропала 85-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Информацию о поиске пенсионерки распространили волонтеры.
«Пропал человек, Сафонова Раиса Васильевна, 19.03.1938 г. р. (85 лет), страдает потерей памяти. Челябинск, Тарасовка», — уточнили в сообществе «„Легион-Спас“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».
Волонтеры уточнили, что пенсионерка ушла 22 июня из дома №29 по улице Пчелиная. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые до плеч. Особой приметой является отсутствие одного переднего зуба. Была одета в черное платье, синюю кофту, розовую шатку и красную куртку.
Ранее в областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе пришла бабушка с потерей памяти. Волонтеры сумели найти родственников пожилой женщины.
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