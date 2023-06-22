В элитном поселке Челябинска пропала пенсионерка с потерей памяти. Скрин

22 июня 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

Пенсионерка пропала в поселке Тарасовка Фото: Сергей Русанов © URA.RU В элитном поселке Челябинска Тарасовка пропала 85-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Информацию о поиске пенсионерки распространили волонтеры. «Пропал человек, Сафонова Раиса Васильевна, 19.03.1938 г. р. (85 лет), страдает потерей памяти. Челябинск, Тарасовка», — уточнили в сообществе «„Легион-Спас“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что пенсионерка ушла 22 июня из дома №29 по улице Пчелиная. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые до плеч. Особой приметой является отсутствие одного переднего зуба. Была одета в черное платье, синюю кофту, розовую шатку и красную куртку. Ранее в областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе пришла бабушка с потерей памяти. Волонтеры сумели найти родственников пожилой женщины. Бабушка страдает потерей памяти Скрин сообщества «Легион-Спас» в соцсети «ВКонтакте»

В элитном поселке Челябинска Тарасовка пропала 85-летняя женщина, страдающая потерей памяти. Информацию о поиске пенсионерки распространили волонтеры. «Пропал человек, Сафонова Раиса Васильевна, 19.03.1938 г. р. (85 лет), страдает потерей памяти. Челябинск, Тарасовка», — уточнили в сообществе «„Легион-Спас“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры уточнили, что пенсионерка ушла 22 июня из дома №29 по улице Пчелиная. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, глаза голубые, волосы седые до плеч. Особой приметой является отсутствие одного переднего зуба. Была одета в черное платье, синюю кофту, розовую шатку и красную куртку. Ранее в областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе пришла бабушка с потерей памяти. Волонтеры сумели найти родственников пожилой женщины.