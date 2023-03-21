Пожилая женщина с потерей памяти пришла в ОКБ №3
В областную клиническую больницу №3 Челябинска в Калининском районе 22 марта пришла бабушка с потерей памяти. Информацию об этом разместил поисковый отряд «Легион-СПАС» в социальных сетях.
«Необходимо найти родственников. 22 марта в ОКБ №3 на проспекте Победы, дом 287а, обратилась пожилая женщина с потерей памяти», — сообщили в паблике «„Легион-СПАС“ — Поиск пропавших людей (74 рег)» в соцсети «ВКонтакте».
Бабушка была одета в сорочку и шапку. Волонтеры поискового отряда просят сообщать известную информацию о женщине и ее родственниках по телефонам инфоргов или в полицию.
Бабушка с потерей памяти не смогла назвать свое имя и домашний адрес
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