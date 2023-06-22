Администрация Чусового (Пермский край) просит жителей города сообщить о вандалах, который изрисовали стену местного ТЦ «Яблоко». Видеозапись с места правонарушения опубликована в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».
«Опять подростки, опять порча имущества, опять граффити. Заявление в ОВД от собственника поступило. Просим, кто узнал этих лиц, сообщить по телефонам или в дежурную часть полиции», — говорится в публикации в группе.
Администрация напоминает у себя в группе об ответственности за вандализм. Виновного могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти города потратили более полумиллиона рублей на устранение граффити с начала 2022 года.
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