22 июня 2023

Власти пермского города ищут вандалов, которые испортили стену ТЦ. Видео

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Граффити на здании ГЦСИ. Екатеринбург, граффити, рисунок на стене
Заявление на вандалов, изрисовавших стену, уже подано в полицию Фото:

Администрация Чусового (Пермский край) просит жителей города сообщить о вандалах, который изрисовали стену местного ТЦ «Яблоко». Видеозапись с места правонарушения опубликована в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«Опять подростки, опять порча имущества, опять граффити. Заявление в ОВД от собственника поступило. Просим, кто узнал этих лиц, сообщить по телефонам или в дежурную часть полиции», — говорится в публикации в группе.

Администрация напоминает у себя в группе об ответственности за вандализм. Виновного могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти города потратили более полумиллиона рублей на устранение граффити с начала 2022 года.

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Администрация Чусового (Пермский край) просит жителей города сообщить о вандалах, который изрисовали стену местного ТЦ «Яблоко». Видеозапись с места правонарушения опубликована в официальной группе мэрии в соцсети «ВКонтакте». «Опять подростки, опять порча имущества, опять граффити. Заявление в ОВД от собственника поступило. Просим, кто узнал этих лиц, сообщить по телефонам или в дежурную часть полиции», — говорится в публикации в группе. Администрация напоминает у себя в группе об ответственности за вандализм. Виновного могут оштрафовать на сумму до пяти тысяч рублей. Ранее сообщалось, что власти города потратили более полумиллиона рублей на устранение граффити с начала 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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