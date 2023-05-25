25 мая 2023

Вандализм пермяков обошелся пермскому городу в полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, граффити, закрашенное граффити
В Чусовом вандалы с начала 2022 года нанесли более 500 граффити и надписей Фото:

В Чусовом (Пермский край) власти с 2022 года потратили более 500 тысяч рублей на устранение граффити и наклеенных объявлений с объектов городского транспорта. Об этом мэрия города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Устранение графических изображений и рекламных листовок влечет за собой дополнительные финансовые затраты за счет средств муниципального бюджета, которые могли быть направлены на более необходимые мероприятия. За 2022 год и 1 квартал 2023 года на устранение нарушений муниципалитетом выделено 500 000 рублей», — говорится в публикации.

Всего в рамках контрактов, заключенных на содержание автодорог, было устранено более 500 граффити с объектов городской транспортной инфраструктуры с начала 2022 года. Также в Чусовом было зафиксировано более 1000 случаев, когда на городские остановки, скамейки, урны, фонари и прочие объекты незаконно наклеивали объявления. Администрация напомнила об ответственности за вандализм и повреждение чужого имущества. Виновному может грозить штраф до 15 тысяч рублей или постановка на учет в полиции.

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В Чусовом (Пермский край) власти с 2022 года потратили более 500 тысяч рублей на устранение граффити и наклеенных объявлений с объектов городского транспорта. Об этом мэрия города сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Устранение графических изображений и рекламных листовок влечет за собой дополнительные финансовые затраты за счет средств муниципального бюджета, которые могли быть направлены на более необходимые мероприятия. За 2022 год и 1 квартал 2023 года на устранение нарушений муниципалитетом выделено 500 000 рублей», — говорится в публикации. Всего в рамках контрактов, заключенных на содержание автодорог, было устранено более 500 граффити с объектов городской транспортной инфраструктуры с начала 2022 года. Также в Чусовом было зафиксировано более 1000 случаев, когда на городские остановки, скамейки, урны, фонари и прочие объекты незаконно наклеивали объявления. Администрация напомнила об ответственности за вандализм и повреждение чужого имущества. Виновному может грозить штраф до 15 тысяч рублей или постановка на учет в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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