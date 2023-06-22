22 июня 2023

Прокуратура проверит информацию о челябинке, которую не пустили с детьми на самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, boing 737, авиация, боинг737, самолет, vq-boy
Семья отдала за билеты 26 тысяч рублей, но на борт самолета так и не попала Фото:

В Челябинске транспортная прокуратура после публикации на URA.RU проверит информацию об инциденте, где маму с детьми не пустили в самолет из-за заламинированных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По их результатам будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта города Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.

Ранее в Челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудников на стойке регистрации не устроили заламинированные свидетельства о рождении двух детей восьми и 12 лет. Семья отдала за билеты до Сочи 26 тысяч рублей и забронировала отель, но так и не посетила курортный город.

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В Челябинске транспортная прокуратура после публикации на URA.RU проверит информацию об инциденте, где маму с детьми не пустили в самолет из-за заламинированных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По их результатам будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта города Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram. Ранее в Челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудников на стойке регистрации не устроили заламинированные свидетельства о рождении двух детей восьми и 12 лет. Семья отдала за билеты до Сочи 26 тысяч рублей и забронировала отель, но так и не посетила курортный город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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