Прокуратура проверит информацию о челябинке, которую не пустили с детьми на самолет

В Челябинске транспортная прокуратура после публикации на URA.RU проверит информацию об инциденте, где маму с детьми не пустили в самолет из-за заламинированных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Челябинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. По их результатам будет дана оценка действиям сотрудников авиакомпании и аэропорта города Челябинска в части исполнения требований законодательства защите прав потребителей», — пишет пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в Telegram.
Ранее в Челябинском аэропорту маму с двумя детьми не пустили на рейс авиакомпании «Победа» из-за заламинированных документов. Сотрудников на стойке регистрации не устроили заламинированные свидетельства о рождении двух детей восьми и 12 лет. Семья отдала за билеты до Сочи 26 тысяч рублей и забронировала отель, но так и не посетила курортный город.
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