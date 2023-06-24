В числе пострадавших двое несовершеннолетних Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На трассе Сургут — Нижневартовск (ХМАО) 24 июня столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

«На 25 км а/д Сургут — Нижневартовск водитель автомашины Лада не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Джили, в результате чего совершил столкновение с ним. От удара автомобиль Джили отбросило в движущийся впереди автомобиль Тойота. В результате аварии пострадали: несовершеннолетний пассажир автомобиля Джили 2017 года рождения, пассажир автомобиля Джили 1991 года рождения, несовершеннолетний пассажир автомобиля Лада 2005 года рождения, пассажир автомобиля Лада 1964 года рождения, водитель автомобиля Лада 1974 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все пострадавшие были доставлены в больницу Сургута. В настоящее время проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) в результате ДТП погиб 8-летний мальчик. Ребенок на самокате выехал на дорогу и столкнулся с грузовиком.

ДТП на а/д Сургут — Нижневартовск Пресс-служба УМВД России по ХМАО.

В результате ДТП пострадали пять человек Пресс-служба УМВД России по ХМАО.