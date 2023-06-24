В Екатеринбурге улицы затопило водой. Видео

25 июня 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Коммунальная авария произошла в Заречном микрорайоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный улицы Опахалинская и Черепанова затопило водой. По словам очевидцев, вода льется из колодца, на улице стоит зловонный запах. «В Заречном на Опахалинской вода вылилась рекой на дорогу, стоит ужасный запах», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Ручьи дотекли и до улицы Черепанова, отметили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Вода фонтаном хлещет в сквере напротив дома №27 по Опахалинской. В соцсетях екатеринбуржцы шутят, что в Заречном появилось море. На месте аварии уже работают коммунальщики. Член комиссии по городскому хозяйству и землепользованию Свердловской области Александр Смолин написал, что аварийная ситуация скоро будет устранена. «Наши городские службы работают 24 часа в сутки», — отметил депутат.

В Екатеринбурге в микрорайоне Заречный улицы Опахалинская и Черепанова затопило водой. По словам очевидцев, вода льется из колодца, на улице стоит зловонный запах. «В Заречном на Опахалинской вода вылилась рекой на дорогу, стоит ужасный запах», — передает слова очевидцев telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Ручьи дотекли и до улицы Черепанова, отметили в telegram-канале «Вечерние ведомости». Вода фонтаном хлещет в сквере напротив дома №27 по Опахалинской. В соцсетях екатеринбуржцы шутят, что в Заречном появилось море. На месте аварии уже работают коммунальщики. Член комиссии по городскому хозяйству и землепользованию Свердловской области Александр Смолин написал, что аварийная ситуация скоро будет устранена. «Наши городские службы работают 24 часа в сутки», — отметил депутат.