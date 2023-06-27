27 июня 2023

РВ: ВСУ готовят новое наступление к саммиту НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
ВСУ подтягивают резервы для удара по нескольким направлениям, передают военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся направить силы в новую волну наступления, приуроченного к саммиту Североатлантического альянса. Об этом рассказали российские военные корреспонденты.

«Враг готовится бросить большие силы в новую волну наступления к саммиту НАТО. Враг начал подтягивать резервы — части, не принимавшие участие в подготовительных операциях. которые должны быть брошены на несколько направлений удара», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам корреспондентов, ВСУ нуждаются в том, чтобы продемонстрировать союзникам какие-либо значимые результаты на поле боя для отчета. За последний месяц серьезных результатов у украинской армии нет.

Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон заявил, что у ВСУ осталось всего несколько недель, чтобы достичь каких-либо результатов. В противном случае, Украина не вернет себе территории «в течение 16 лет».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся направить силы в новую волну наступления, приуроченного к саммиту Североатлантического альянса. Об этом рассказали российские военные корреспонденты. «Враг готовится бросить большие силы в новую волну наступления к саммиту НАТО. Враг начал подтягивать резервы — части, не принимавшие участие в подготовительных операциях. которые должны быть брошены на несколько направлений удара», — рассказали военкоры в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По словам корреспондентов, ВСУ нуждаются в том, чтобы продемонстрировать союзникам какие-либо значимые результаты на поле боя для отчета. За последний месяц серьезных результатов у украинской армии нет. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии. Согласно словам президента России Владимира Путина, основными задачами спецоперации являются денацификация и демилитаризация киевского режима. Ранее профессор государственного управления Гарвардского университета Грэм Эллисон заявил, что у ВСУ осталось всего несколько недель, чтобы достичь каких-либо результатов. В противном случае, Украина не вернет себе территории «в течение 16 лет».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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